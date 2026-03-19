[날씨/XR] 절기상 '춘분'…20도 안팎 큰 일교차 유의

내일(20일)은 낮과 밤의 길이가 같아진다는 절기상 춘분입니다.



절기에 맞게 낮 기온이 더 크게 올라서 낮에 더 포근해지겠는데요.



당분간 고기압 영향권에서 대체로 맑은 날씨가 이어지기 때문입니다.



다만 해가 지고 나면 금세 기온이 떨어지면서 쌀쌀해지겠습니다.



내일 일교차가 많게는 20도 안팎까지 크게 차이가 나겠습니다.



시간대에 맞는 적절한 옷차림으로 체온 조절 잘해 주셔야겠습니다.



이렇게 맑은 날씨에 바람도 약하게 불면 지표에 열이 더 빨리 빠져나가면서 밤사이 안개가 짙게 낍니다.



경기와 충남 북부에는 내일 아침까지 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼겠고요, 그 밖의 수도권 등 내륙에도 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.



다음으로 위성 영상 살펴보겠습니다.



오늘 우리나라 하늘 높은 구름만 간간이 지나면서 맑은 하늘 드러나 있습니다.



내일도 서해상에 위치한 고기압의 영향으로 대체로 맑은 날씨가 예상됩니다.



대기질도 무난하겠습니다.



아침 기온은 서울이 2도, 춘천 영하 3도 등 여전히 영하로 떨어지는 곳도 많겠고요, 낮에는 볕이 기온을 빠르게 끌어올리면서 서울이 14도, 대구가 17도까지 오르겠습니다.



이번 주말 토요일은 대체로 맑겠고요, 일요일에는 하늘이 구름이 많아지면서 제주에는 오후부터 비가 내리겠습니다.



(남유진 기상캐스터)