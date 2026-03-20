방탄소년단 RM·진, 광화문 컴백 앞두고 팬들에 신신당부…"안전 꼭 유의"

광화문 컴백 공연을 앞둔 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버들이 설레는 마음을 전하며 팬들에게 특별히 안전을 부탁했다.



방탄소년단 리더 RM은 19일 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스에 글을 올려 "아미(공식 팬덤명) 여러분! 광화문에서 여러분을 만날 생각에 저희도 정말 설렙니다"라고 전했다.



이어 "많은 분들이 모이는 자리인 만큼, 모두가 안전하고 즐겁게 공연을 즐길 수 있도록 부탁드려요"라며 "당일 현장 스태프 분들과 안전요원의 안내를 꼭 따라주시고, 질서 있는 모습을 보여주시길 기대합니다. 아미 여러분 한 분 한 분이 만들어 주는 질서와 배려가 있어야 더 멋진 공연이 완성된다고 생각해요"라고 부탁했다.



그러면서 RM은 "안전을 위해 힘써 주시는 경찰관 분들, 또 소방 및 정부와 지자체를 비롯한 모든 분들께도 정말 감사하다고 말씀드립니다"라고 덧붙였다.



같은 날 그룹의 맏형 진도 위버스를 통해 "어느덧 컴백이 하루 남았습니다. 많은 분들이 도와주시고 응원해 주셔서 광화문에서 컴백쇼를 진행하게 됐습니다"라며 "의미 있는 곳에서 오랜만에 다 같이 인사드릴 수 있어서 영광스럽고 도움 주신 분들과 이해해 주신 모든 분들께 너무 감사드린다고 말씀드리고 싶습니다"라고 전했다.



이어 "저희도 최선을 다해 좋은 무대 보일 수 있도록 노력하겠습니다"라며 "현장에서 보시는 분들은 안전에 꼭 유의해주시길 부탁드린다"고 당부했다.



방탄소년단은 오는 20일 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'을 발매하고 다음날인 21일 오후 8시 광화문 광장 일대에서 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 개최한다. 현장에는 약 26만 명이 몰릴 것으로 예상돼 정부와 서울시는 안전관리 총력 대응에 나섰다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)