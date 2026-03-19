민주당 서울시장 예비 후보 첫 토론회…주택 공급 대책 놓고 신경전

▲ 19일 서울 마포구 SBS 프리즘타워에서 더불어민주당 서울시장 예비경선 합동토론회가 열리고 있다

지방선거에서 서울시장 선거 '본선행 티켓'을 놓고 경쟁하는 더불어민주당 예비후보들이 예비경선을 앞두고 오늘(19일) 진행된 첫 토론회에서 서울시의 주요 현안인 부동산 문제를 놓고 격돌했습니다.민주당 박주민·정원오·전현희·김형남·김영배 후보(기호순)는 이날 서울 상암동 SBS 프리즘타워 스튜디오에서 열린 토론회에서 맞붙었습니다.이들은 서울에 주택 공급이 더욱 신속히 이뤄져야 한다는 데에는 한목소리를 내면서도 민간·공공의 역할 등 각론을 놓고 상대 후보에 날카로운 질문을 던지며 신경전을 벌였습니다.김영배 후보는 영등포 등 일대에 대규모 준공업지역이 있는데, 그곳을 집중 개발해서 제2의 강남을 만들 수 있다며 함께 자신의 공약을 논의해봤으면 좋겠다고 제안했습니다.그러면서 정 후보를 향해 발표된 공약 중 "주택 공급과 관련한 비전은 없다"고 꼬집었습니다.이에 정 후보는 "구청장직 수행으로 선거성 공약 발표가 늦어졌다"며 재개발·재건축에 따른 민간 아파트 공급과 시세의 70∼80% 정도의 '실속형 아파트', 임대주택 공급 등이 함께 이뤄져야 한다고 답변했습니다.정 후보는 이어 박 후보를 향해 "공급 대책이 공공재개발·재건축에 초점이 맞춰져 있다"며 민간 부문의 계획이 있느냐고 물었습니다.박 후보는 "민간과 공공의 '투트랙'으로 공급해야 한다고 늘 말씀드려왔다"며 공공청사, 공공 유휴부지 활용을 통한 주택 공급과 함께 지분 적립형 분양제도의 결합을 통한 민간 개발을 추진할 수도 있다고 설명했습니다.전 후보는 "서울주택도시개발공사(SH)와 한국토지주택공사(LH)가 직접 건설을 해서 공공 아파트를 공급하는 정책이 병행돼야 한다"고 강조했습니다.아울러 재개발·재건축 속도를 높이기 위해서 서울시의 관리·감독하에 인허가 절차의 일관성을 높여야 한다고 말했습니다.김형남 후보는 다가구 주택이나 빌라를 시가 매입한 뒤 임대하는 방식으로 청년의 월세난을 해결하는 게 서울시의 시급한 과제라고 말했습니다.후보들은 국민의힘 소속인 오세훈 현 서울시장의 정책에 대한 평가도 내놨습니다.'오 시장의 정책 중 계승해야 할 것을 꼽아달라'는 공통 질문에 전·박·정 후보는 오 시장의 주택정비형 재개발사업 신속통합기획(신통기획)을 언급했습니다.신통기획이 제대로 효과를 내지는 못하고 있지만 주택 공급 속도를 높이겠다는 취지 자체는 긍정적이라는 게 이들의 공통된 평가입니다.김영배 후보는 기후동행카드를 꼽으며 "따릉이, 지하철, 버스와의 통합을 높이겠다"고 말했습니다.후보들은 경쟁자들과의 차별화를 통한 표심 공략도 시도했습니다.정 후보는 "저는 그 어려웠던 지난 지선의 성동구청장 선거에서 압도적으로 승리해 한강 벨트의 경쟁력을 입증했다"며 "오 시장과 맞서 싸워서 이길 수 있는 유일한 단 하나의 필승 카드"라고 강조했습니다.김영배 후보는 "현실이 녹록지 않다. 이란 사태, 민생 문제 등 어느 하나 쉬운 과제들이 아니다"라며 "행정력과 정치력, 글로벌 (감각)까지 삼박자를 모두 갖춘 제가 해내겠다"고 말했습니다.박 후보는 "정 후보가 유일한 카드라고 했는데, 여론조사를 보면 유이(二)한 카드"라며 "정의와 개혁의 길에서 늘 맨 앞줄에 섰고 헌신적인 동지로서 함께 싸웠다. 그 결기로 서울을 지키겠다"고 했습니다.전 후보는 "저는 강남에서 높은 지지율로 이겨본 유일한 후보다. 강남에서 승리해서 민주당이 서울에서 승리해야 한다"며 "개혁성과 정체성, 강남에서의 소구력으로 반드시 이기겠다"고 다짐했습니다.이날 토론회에선 '케이팝 데몬 헌터스 2'가 제작된다면 소개하고 싶은 서울 명소가 있느냐는 질문도 제시됐습니다.김영배 후보는 광화문과 한양도성, 김형남 후보는 종로3가 포차거리를 각각 꼽았습니다.정 후보는 성수동, 전 후보는 서울숲과 동대문 패션타운, 박 후보는 동묘 벼룩시장을 조명하면 좋겠다고 했습니다.이들 예비후보 토론회는 20일 JTBC 주관으로 한 차례 더 열립니다.그 뒤 23∼24일 예비경선, 내달 7∼9일 본경선을 통해 최종 후보를 가릴 예정입니다.(사진=SBS 방송 화면 캡처, 연합뉴스)