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카리스마부터 반전 미소까지…'신이랑' 이솜, 포스터 촬영 비하인드 공개

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작성 2026.03.19 17:49 조회수
카리스마부터 반전 미소까지…'신이랑' 이솜, 포스터 촬영 비하인드 공개
'신이랑 법률사무소' 이솜의 포스터 촬영 비하인드가 공개됐다.

19일 매니지먼트mmm은 SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'에서 에이스 변호사 한나현 역을 연기하고 있는 이솜의 포스터 촬영 비하인드 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 이솜은 각기 다른 콘셉트에 맞게 다양한 면모를 선보이고 있다.

먼저 각 잡힌 슈트를 입고 도도하면서도 차가운 얼굴을 드러내고 있는 컷에서는 그녀의 당당한 자신감이 느껴진다. 극 중 한나현이 승소에 목숨 건 냉혈 변호사인 만큼, 단단한 카리스마로 시선을 사로잡는다.
이솜

두 번째 컷에 담긴 이솜의 모습에서는 왠지 모를 슬픔이 보인다. 모든 게 빈틈없이 완벽하기에 감정을 잘 드러내지 않을 거라 생각했지만, 그녀의 눈망울에는 아픈 상처와 사연이 녹아있어 한나현의 지난 서사에 대한 궁금증을 자극한다.
이솜

또 다른 컷에는 한나현 본체 이솜의 사랑스러운 매력이 고스란히 담겨 있다. 촬영 중 카메라를 발견하자 포즈를 취하며 수줍게 웃어 보이던 그녀의 미소는 주변의 분위기를 환하게 만들며 보는 이들까지 웃음 짓게 해 현장의 사기를 끌어올렸다는 후문이다.

한편, 이솜이 출연하는 '신이랑 법률사무소'는 매주 금, 토요일 밤 9시 50분 방송된다.

[사진 제공: 매니지먼트mmm ]

강선애 기자

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
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