[단독] 유튜버 신고로 '미성년자 성매매' 검거…잡고 보니 현직 경찰 (D리포트)

그제(17일) 저녁 서울 도봉구의 한 아파트 지하주차장.



차량 안쪽으로 불빛을 비추자 뒷좌석에 있던 남성이 후다닥 바지춤을 추켜 올리더니, 운전석 쪽으로 옮겨타 도주를 시도합니다.



[신고자 : 빨리 빨리 빨리. 뭐하는 거야. 이 XX 튄다, 튄다. 뭐해. 뭐해. 서세요. 서세요!]



현장에 함께 있던 시민에 가로막히자 포기하고 운전석 밖으로 나온 이 남성, 경기북부경찰청 소속 현직 경찰관 A 씨였습니다.



A 씨는 아동청소년법 위반으로 현행범 체포됐습니다.



[경찰 : 현행범으로 체포합니다.]



A 씨 입건 사실을 통보받은 경기북부경찰청은 어제(18일) A 씨를 직위해제 조치했습니다.



당시 현장에서는 미성년자에게 지급된 현금이 발견돼 경찰이 확보하는 장면도 포착됐습니다.



유튜버로 활동 중인 신고자는 랜덤채팅 앱에서 미성년자로 추정되는 인물이 성매수 상대를 찾는 정황을 포착했습니다.



해당 여성이 한 차량에 탑승해 인적이 드문 지하주차장으로 이동하는 것을 보고 경찰에 신고한 다음 검거까지 도왔습니다.



[신고자(유튜버) : 옷을 입자마자 앞 자석으로 튀어 넘어오면서 바로 출발하길래 제가 랜턴을 그 사람 얼굴 쪽으로 쐈어요. 시야를 방해해야 하니까. 서라고 소리를 질렀고.]



A 씨가 미성년자 성매수를 시도한 채팅 앱에는 여성의 나이가 17살로 기재돼, 체포된 경찰관 역시 미성년자임을 알고 여성에 접근했을 가능성이 높다는 게 신고자의 주장입니다.



남양주 스토킹 살인으로 경찰 대응 부실이 도마에 오른 상황에서, 현직 경찰관의 성비위까지 드러나 비판은 더욱 커질 전망입니다.



(취재 : 제희원, 영상편집 : 김윤성, 제작 : 디지털뉴스부)