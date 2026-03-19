뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[단독] 유튜버 신고로 '미성년자 성매매' 검거…잡고 보니 현직 경찰 (D리포트)

제희원 기자
작성 2026.03.19 19:49 조회수
PIP 닫기
그제(17일) 저녁 서울 도봉구의 한 아파트 지하주차장.

차량 안쪽으로 불빛을 비추자 뒷좌석에 있던 남성이 후다닥 바지춤을 추켜 올리더니, 운전석 쪽으로 옮겨타 도주를 시도합니다.

[신고자 : 빨리 빨리 빨리. 뭐하는 거야. 이 XX 튄다, 튄다. 뭐해. 뭐해. 서세요. 서세요!]

현장에 함께 있던 시민에 가로막히자 포기하고 운전석 밖으로 나온 이 남성, 경기북부경찰청 소속 현직 경찰관 A 씨였습니다.

A 씨는 아동청소년법 위반으로 현행범 체포됐습니다.

[경찰 : 현행범으로 체포합니다.]

A 씨 입건 사실을 통보받은 경기북부경찰청은 어제(18일) A 씨를 직위해제 조치했습니다.

당시 현장에서는 미성년자에게 지급된 현금이 발견돼 경찰이 확보하는 장면도 포착됐습니다.

유튜버로 활동 중인 신고자는 랜덤채팅 앱에서 미성년자로 추정되는 인물이 성매수 상대를 찾는 정황을 포착했습니다.

해당 여성이 한 차량에 탑승해 인적이 드문 지하주차장으로 이동하는 것을 보고 경찰에 신고한 다음 검거까지 도왔습니다.

[신고자(유튜버) : 옷을 입자마자 앞 자석으로 튀어 넘어오면서 바로 출발하길래 제가 랜턴을 그 사람 얼굴 쪽으로 쐈어요. 시야를 방해해야 하니까. 서라고 소리를 질렀고.]

A 씨가 미성년자 성매수를 시도한 채팅 앱에는 여성의 나이가 17살로 기재돼, 체포된 경찰관 역시 미성년자임을 알고 여성에 접근했을 가능성이 높다는 게 신고자의 주장입니다.

남양주 스토킹 살인으로 경찰 대응 부실이 도마에 오른 상황에서, 현직 경찰관의 성비위까지 드러나 비판은 더욱 커질 전망입니다.

(취재 : 제희원, 영상편집 : 김윤성, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
제희원 기자 사진
제희원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지