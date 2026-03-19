'관중 이물질 투척' K리그1 부천, 프로연맹 상벌위 회부

▲ 울산 선수단에 대한 관중의 비방 및 이물질 투척 건에 대해 사과한 부천FC

창단 이후 처음 프로축구 K리그1에서 뛰는 부천FC가 상대 선수들이 훈련 중인 그라운드로 이물질을 던진 서포터스 탓에 징계받을 위기에 놓였습니다.축구계에 따르면 한국프로축구연맹은 내일(20일) 상벌위원회를 개최할 예정입니다.안건은 부천 관중의 그라운드 내 이물질 투척 건입니다.사건은 부천이 지난 15일 부천종합운동장에서 열린 울산 HD와의 하나은행 K리그1 2026 3라운드 홈 경기에서 2대 1로 역전패한 뒤 일어났습니다.이날 출전하지 못했거나 출전 시간이 적었던 울산 선수들이 경기 후 그라운드에서 보강 훈련을 하던 중 이들을 향해 부천 서포터스석에서 욕설과 함께 이물질이 날아들었습니다.이후 부천은 구단 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "울산 선수단을 향한 일부 관중의 비방 및 이물질 투척 정황과 관련해 프로축구연맹으로부터 사실관계 파악 및 구단 조치에 대한 경위서 제출 요청을 받았다"고 알리고는 울산 선수단 및 관계자들에게 사과했습니다.그러면서 "관련자에 대해서는 사실관계 파악 후 필요한 조치를 검토하겠다"고 밝혔습니다.프로축구연맹 상벌 규정에 따르면 '관중의 그라운드 내 이물질 투척' 행위에 대해서는 해당 구단에 ▲ 무관중 홈경기 ▲ 연맹이 지정하는 제3지역 홈경기 개최 ▲ 300만 원 이상의 제재금 부과 ▲ 응원석, 원정응원석 폐쇄 등의 징계를 할 수 있습니다.앞서 부천 구단은 K리그2에서 뛰던 2024년 10월 충북청주와 경기 후에도 서포터스가 상대 선수와 대립하는 과정에서 얼음 등 이물질을 그라운드로 투척해 프로축구연맹으로부터 제재금 500만 원과 함께 서포터스석 2경기 폐쇄 징계를 받은 바 있습니다.(사진=부천FC 구단 SNS, 연합뉴스)