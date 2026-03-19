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"아버지도 괴로워" 장애 딸 살해…"34년 간병 끝 비극"

신정은 기자
작성 2026.03.19 17:34 수정 2026.03.19 17:44 조회수
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34년 동안 뇌병변과 지적장애를 앓고 있는 딸을 돌보다 숨지게 한 70대 친부가 징역형을 선고받았습니다.

대구지법 형사12부는 살인 혐의로 재판에 넘겨진 70대 A 씨에게 징역 3년을 선고했습니다.

A 씨는 지난해 10월 23일 대구 북구에 있는 전처의 집에서 당시 40살이었던 딸을 병간호하던 중 딸이 큰 소리를 지르자 "아버지도 괴롭다.

엄마도 힘드니 제발 좀 조용히 하라"고 달래다가 입과 코를 막고 목을 졸라 숨지게 한 혐의로 기소됐습니다.

경찰과 검찰 수사 결과 그는 딸이 밤새 소리 지르며 고통스러워 하는데 자신의 시력도 실명 상태에 이르게 돼 더 이상 돌보기 어렵다고 판단해 범행을 저지른 것으로 조사됐습니다.

재판부는 "피고인은 약 34년간 피해자를 헌신적으로 간호했고, 범행 후 자책감 등으로 상당한 정신적 고통을 느끼고 있는 것으로 보인다"며 "자신의 시력이 악화해 사실상 실명에 이르렀으며, 더 이상 피해자를 돌보기 어렵다는 생각에 우발적으로 살해하고, 피고인도 자살을 시도, 피해자의 모친이 처벌을 원하지 않는다고 의사를 표시했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 이현지, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)
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