사우디 회의 중 날아든 이란 미사일에 "군사 대응 가능" 격분

▲ 아랍 및 이슬람 지역 외무장관 회의 참석자들

아랍 및 이슬람 지역 국가 외무장관들이 19일(현지시간) 한목소리로 이란이 걸프 국가들에 가한 미사일·드론 공격을 규탄하며 즉각적인 중단을 촉구했습니다.중동 최대 산유국인 사우디아라비아는 필요할 경우 이란에 군사적으로 대응할 수 있다고 재차 경고했습니다.로이터 통신 등에 따르면, 이슬람권 12개국 외무장관들은 이날 사우디 리야드에서 회의를 갖고 3주째 이어지고 있는 이란 전쟁 대응 방안을 논의했습니다.외무장관들은 공동성명을 통해 "주거지역과 석유 시설, 공항, 담수화 설비 등 민간 인프라를 표적으로 삼은 행위는 어떤 상황에서도 정당화될 수 없다"면서 "(이란은) 즉각적으로 공격을 중단하라"고 촉구했습니다.이 성명에 따르면, 외무장관들은 회의 석상에서 걸프 국가들의 자위권을 거듭 강조했습니다.파이살 빈 파르한 알 사우드 사우디 외교장관은 회의 직후 기자들과 만나 이란의 반복적인 공격에 대한 군사적 대응 가능성을 시사했습니다.파이살 장관은 이란이 공격을 통해 주변국에 압박을 가하려 한다면서 "(이란의) 압박은 역효과를 낳을 것이다. 우리가 분명히 밝힌 바와 같이, 우리는 필요하다고 판단할 경우 군사적 조처를 할 권리를 갖고 있다"고 말했습니다.그러면서 "사우디나 걸프 국가들 누구도 협박을 용납하지 않을 것이며, 확전에는 확전으로 맞서겠다"고 강조했습니다.파이살 장관은 이날 외교장관 회의가 진행되던 와중에 리야드로 미사일이 날아든 것과 관련해서도 "많은 외교관이 회의 중인 리야드를 표적으로 삼은 것은 이란이 외교를 어떻게 생각하는지 보여주는 가장 명확한 신호"라면서 비판했습니다.이날 리야드에서는 요격 미사일이 발사되는 모습이 목격되는 등 긴장이 고조됐습니다.사우디 당국은 리아드로 향해 날아오던 탄도미사일을 공중에서 요격했다고 밝혔습니다.중동 걸프 국가들은 그간 석유·가스 인프라를 겨냥한 이란의 공격에 직접적인 보복을 자제해왔지만, 이란이 교통·관광·금융 시설 등 민간 인프라까지 공격을 가하자 자위권을 강조하며 군사적 대응 가능성을 경고하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)