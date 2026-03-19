최대 26만 명 몰린다…'압사' 비상에 행동요령 전국 배포

모레(21일) 예정된 BTS 광화문 공연으로 대규모 인파밀집이 예상되는 가운데 서울시교육청이 초, 중, 고등학교를 통해 관련 인파 사고 예방 안내 가정통신문을 배포했습니다.



통신문에는 사람이 많이 모일 것으로 예상되는 장소는 되도록 가지 말고, 압사 사고 위험을 사전에 염두에 두면서 안전거리를 지키며 이동할 것을 당부하고 있습니다.



특히 인파 사고가 생겼을 때의 학생들 행동요령도 구체적으로 안내했는데, 본인이 서 있을 때 인파 사고가 나 자신의 의지와 상관없이 몸이 떠밀린다면 밀리는 방향으로 몸을 맡기라고 적혀 있습니다.



인파 흐름에 저항하거나 반대로 가지 말고, 대각선 방향으로 천천히 이동해야 한다는 겁니다.



또 가방을 메고 있으면 가슴 앞쪽으로 폭신한 가방을 안아 가슴을 보호하고 숨 쉴 공간을 만들어 주라고 당부했습니다.



또 바닥에 소지품이 떨어지면 절대 줍지 말아야 하고, 만약 넘어졌을 경우엔 다리를 최대한 몸 쪽으로 끌어당겨 공처럼 말아 머리, 가슴, 배를 보호하면서 평정심을 유지해 최대한 빠르게 일어나라고 나와 있습니다.



서울 광화문에서 열리는 BTS 컴백 공연행사에는 공연 티켓을 받은 관람객 2만 2천여 명을 포함해 최대 26만 명의 인파가 몰릴 것으로 예상됩니다.



행정안전부는 행사 당일 서울 종로구와 중구 일대에 '다중운집 인파재난' 위기경보 '주의' 단계를 선제 발령했습니다.



행사 전인 19일부터 20일까지 민·관 합동 '정부합동안전점검단'을 구성해 행사장 안전관리 실태를 점검할 예정입니다.



서울교통공사는 내일부터 광화문 일대 주요 역사 17곳의 물품 보관함 운영을 일시 중단하기로 했는데, 폭발물 은닉 등 위험 가능성을 사전에 차단하기 위한 조치입니다.



경찰 역시 행사장 주변 질서 유지와 대테러 대응 활동을 강화하고 소방은 구조·구급 인력과 구급차를 현장에 배치해 사고 발생에 대비합니다.



공연 종료 이후에는 이태원·홍대·성수 등에 인파가 분산될 가능성에 대비해 이 지역에도 경찰이 배치될 것으로 알려졌습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)