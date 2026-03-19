대한항공, 쿠바 국가대표 마쏘 영입…봄 배구 출격 예고

▲ 대한항공이 교체 외국인 선수로 영입한 호세 마쏘

남자 프로배구 2025-2026시즌 정규리그 1위를 차지한 대한항공이 챔피언결정전을 대비해 승부수를 던졌습니다.대한항공은 오늘(19일) 외국인 주포 카일 러셀(등록명 러셀)의 교체 선수로 쿠바 국가대표로 뛰었던 호세 마쏘(등록명 마쏘)를 영입했다고 밝혔습니다.대한항공은 올 시즌 강력한 서브와 공격력으로 정규리그 1위 달성에 기여한 러셀이 시즌 후반 들어 경기력이 떨어지자 마쏘를 영입하게 됐습니다.마쏘는 2023년부터 쿠바 국가대표로 활동해 왔고, 2024-2025시즌에는 독일 리그의 VfB 프리드리히스하펜에서 미들 블로커로 뛰며 최우수 미들 블로커상을 받았습니다.이번 시즌에는 이란 리그의 파이칸에서 아포짓 스파이커로 활약했습니다.키 204cm의 좋은 신체 조건에 높은 스파이크 타점과 철벽 블로킹이 강점입니다.마쏘는 구단 선호도 조사에서 2개 구단으로부터 1위를 받고, 지난해 5월 외국인 선수 드래프트에서도 주목받았지만 정작 낙점받지는 못했습니다.헤난 달 조토 대한항공 감독은 "마쏘 선수가 쿠바 국가대표팀 아포짓 스파이커로서 활약한 사실을 잘 알고 있고, 우리 팀 시스템에 이른 시일 안에 적응하도록 훈련해 최종 목표인 챔프전 우승에 도움이 될 수 있도록 잘 준비하겠다"고 전했습니다.(사진=대한항공 배구단 제공, 연합뉴스)