교제 폭력해놓고 또…전 연인 찾아간 20대 긴급 체포

▲ 경기 오산경찰서 전경

교제폭력 피해자인 전 연인에게 접근한 20대가 경찰에 붙잡혔습니다.경기 오산경찰서는 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 A 씨에 대해 구속영장을 신청했다고 오늘(19일) 밝혔습니다.A 씨는 그제 오전 9시쯤 오산에 거주하는 전 연인 40대 B 씨의 의사에 반해 여러 차례 연락하고 집으로 찾아간 혐의를 받습니다.그는 최근 B 씨를 상대로 교제폭력을 저질러 서울지역 경찰서에서 조사받게 되자 합의를 종용할 목적으로 이 같은 일을 벌인 것으로 전해졌습니다.경찰은 B 씨의 요청에 따라 스마트워치를 지급하고, 맞춤형 순찰을 하는 등 안전조치를 했습니다.A 씨는 그러나 이 같은 조치에도 B 씨의 거주지까지 방문했습니다.이에 B 씨는 경찰에 신고했고, 출동한 경찰은 같은 날 오전 10시쯤 현장 인근에서 A 씨를 긴급체포했습니다.경찰은 A 씨에게 재범의 우려 등 위험성이 높다고 보고 구속영장을 신청했습니다.경찰은 A 씨에 대한 구속 여부가 결정되는 대로 추가 조사를 해나갈 방침입니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)