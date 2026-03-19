한국인 행복도 내리막…올해는 세계 147개국 중 67위

▲ 서울 시내의 한 지하철 역사가 이용객으로 붐비고 있다.

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▲ 세계행복보고서 국가 순위

한국인이 스스로 평가하는 행복의 수준이 올해도 세계 정상권과 상당한 거리를 드러냈습니다.미국 조사기관 갤럽이 19일 발표한 2026년 세계 행복 보고서(WHR)에서 한국은 행복 점수 6.040점(만점 10)으로 67위를 기록했습니다.한국은 재작년 52위에서 작년 58위로 6계단 떨어진 데 이어 올해 다시 9계단 떨어졌습니다.이번 보고서는 2023년부터 2025년까지 세계 147개국에서 국민 표본을 골라 실시한 설문과 통계자료를 토대로 작성됐습니다.행복 점수는 전반적 삶의 질에 대한 응답자의 주관적 평가를 담은 수치입니다.갤럽, 영국 옥스퍼드대 웰빙 연구센터, 유엔 지속가능발전해법네트워크(SDSN)가 매년 3월 20일 '국제 행복의 날' 전후에 공개합니다.조사 대상자들에게 0점부터 10점까지 자기 삶의 질을 평가하라고 한 뒤 통계자료 가공치와 세부 설문조사 결과를 적용해 행복도를 산출합니다.최종 점수에는 ▲ 1인당 국내총생산(GDP) ▲ 건강한 기대수명 ▲ 사회적 지원 ▲ 인생 선택의 자유 ▲ 관용 ▲부패 인식 등 6개 항목이 반영됩니다.사회적 지원은 어려울 때 기댈 사람의 존재 여부, 관용은 기부와 같은 공동체 의식을 뜻합니다.인생 선택의 자유는 살면서 중대 사안을 결정할 수 있는 권리, 부패 인식은 정부와 기업에 비리가 적다고 여기는 정도를 말합니다.이번 조사에서 한국은 1인당 GDP, 기대수명 등 통계 항목과 사회적 지원, 인생 선택의 자유에서 상대적으로 높은 점수를 보였습니다.그러나 자선 활동과 같은 공동체 기여, 사회적 부패가 적다고 보는 인식에서는 상위권 국가와 비교할 때 부진한 면이 있었습니다.행복 점수의 세계 순위표 상단은 올해도 북유럽 복지국가들이 차지했습니다.핀란드는 7.764점으로 9년 연속으로 1위를 차지했고 아이슬란드가 7.540점, 덴마크가 7.539점으로 뒤를 따랐습니다.코스타리카(7.439점)가 중남미 국가로는 드물게 4위로 두각을 나타냈습니다.그러나 5∼7위는 다시 스웨덴(7.255점), 노르웨이(7.242점), 네덜란드(7.223점) 등 북유럽 선진국들의 몫이었습니다.미국은 6.816점으로 23위, 일본은 6.130점으로 61위, 중국은 6.074점으로 65위를 기록했습니다.이스라엘은 중동에서 전쟁을 치르고 있지만 7.187점을 받아 행복도 세계 8위에 올랐습니다.유럽의 전쟁 당사국인 러시아(5.835점)와 우크라이나(4.658점)는 각각 79위, 111위에 머물렀습니다.최하위는 1.446점을 받은 아프가니스탄이었습니다.북한은 조사 대상에서 빠졌습니다.보고서는 지구촌 젊은이들의 행복도 추세에 별도로 집중했습니다.세계 85개국의 25세 미만 젊은이들이 현재(2023∼2025년) 느끼는 행복도는 2006∼2010년보다 높아진 것으로 조사됐습니다.그러나 같은 기간 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 등 국가에서는 25세 미만 젊은이의 행복도가 떨어졌습니다.이들 국가를 비롯한 47개국 조사에서는 소셜미디어를 오래 쓰는 학생들이 짧게 쓰는 학생보다 행복도가 훨씬 낮게 나타났습니다.(사진=세계행복보고서 캡처, 연합뉴스)