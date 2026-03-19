강남발 아파트값 약세 한강벨트로 확산…성동·동작↓

▲ 아파트

이미지 확대하기

서울 강남권 아파트 가격 약세가 한강벨트로 확산하고 있습니다.오늘(19일) 한국부동산원에 따르면 3월 셋째 주 서울 아파트값은 0.05% 올라 상승세를 이어갔지만, 오름폭은 7주째 둔화했습니다.강남 3구와 용산구는 4주째 하락세입니다.서초구 -0.15%, 강남구 -0.13%, 송파구 -0.16%, 용산구 -0.08%로 낙폭이 이어졌고, 강동구도 -0.02%로 하락폭이 확대됐습니다.이 같은 약세 흐름 속에 성동구와 동작구도 하락 전환했습니다.성동구는 0.06%에서 -0.01%로 약 2년 만에 하락세로 돌아섰고, 동작구도 -0.01%를 기록하며 하락했습니다.반면 중저가 아파트가 많은 지역은 상승세를 이어갔습니다.중구와 성북구는 각각 0.20%, 서대문구 0.19%, 영등포구 0.15%, 양천구와 강서구는 각각 0.14% 상승했습니다.현재 서울 25개 자치구 가운데 7곳이 하락세를 보이고 있습니다.다주택자 매물 증가와 세제 변화에 대한 관망 심리가 가격 약세로 이어진 것으로 분석됩니다.경기와 수도권도 상승폭이 줄었고, 인천은 보합으로 돌아섰습니다.전국 아파트값 상승률은 0.02%로 낮아졌습니다.전셋값은 상승세를 이어갔습니다.서울은 0.13% 올라 역세권과 대단지 중심으로 수요가 이어졌고, 수도권 전체 전셋값은 0.12% 상승했습니다.