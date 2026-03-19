뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

복지부, 2030년까지 정신질환 집중치료 병상 2천 개 확충

박세용 기자
작성 2026.03.19 14:13 조회수
복지부, 2030년까지 정신질환 집중치료 병상 2천 개 확충
▲ 보건복지부

보건복지부는 오는 2030년까지 정신질환 집중치료실 병상을 2천 개 이상 확보하고, 권역정신응급의료센터를 전국으로 확대할 계획이라고 밝혔습니다.

이는 제3차 정신건강 복지기본계획의 일환으로, 지난해 기준 391개였던 집중치료실 병상을 대폭 늘리고 현재 13곳인 권역정신응급의료센터를 전국 단위로 넓히는 것이 골자입니다.

복지부는 또 환자가 퇴원한 이후에도 지역사회에서 치료가 끊기지 않도록 지원하는 '병원 기반 사례 관리'의 본사업을 추진할 계획입니다.

지난해 기준 71곳이 참여 중인 이 사업은 환자들이 병원을 나선 뒤에도 지속적인 관리를 받을 수 있도록 돕는 역할을 합니다.

정경실 보건복지부 보건의료정책실장은 오늘(19일) 정신질환 집중치료 병원이자 권역정신응급의료센터인 전북 익산 원광대병원을 방문해 현장의 목소리를 청취했습니다.

원광대병원은 자해나 타해 위험이 큰 초발·응급 환자에게 집중치료를 제공하기 위해 현재 30개 규모의 집중치료실을 운영하고 있습니다.

정 실장은 이 자리에서 응급 및 급성기 치료 인프라는 정신질환 치료의 골든타임을 지키기 위한 필수 요소라고 강조했습니다.

이어 환자가 조기에 퇴원해 지역사회에서 일상을 이어가며 온전히 회복할 수 있도록 치료와 재활 기반을 함께 마련하겠다고 덧붙였습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지