[자막뉴스] "미국은 몰랐다" 트럼프, 카타르 공격 시 "전례 없는 폭격" 경고

트럼프 미국 대통령이 이란이 카타르의 액화천연가스 시설을 다시 공격할 경우 이란에 전례 없는 대규모 폭격을 가하겠다고 경고했습니다.



트럼프 대통령은 현지시간 18일 SNS 트루스소셜 글을 통해 이스라엘이 이란의 주요 가스 시설인 사우스파르스를 공격한 것과 관련해 "미국은 이번 공격에 대해

전혀 알지 못했다"며, "카타르 역시 어떠한 형태로든 이에 관여하지 않았다. 이란은 이런 정보 없이 부당하게 카타르 LNG 가스 시설을 공격했다"고 주장했습니다.



이어서 "이란이 무고한 카타르를 공격한다는 무모한 결정을 하지 않는다면, 매우 중요하고 가치 있는 이란의 사우스 파르스 가스전에 대한 이스라엘의 추가 공격도 더 이상 없을 것"이라고 전했습니다.



그러면서 "만약 카타르가 또다시 공격을 받는다면, 미국은 이스라엘의 도움이나 동의 여부와 상관없이 이란이 한 번도 목격한 적 없는 수준의 강력한 힘으로 사우스파르스 가스전 전체를 대대적으로 폭파할 것"이라고 경고했습니다.



또 트럼프 대통령은 "이러한 수준의 폭력과 파괴가 이란의 미래에 미칠 장기적 영향 때문에 이를 승인하고 싶지 않다"면서도 "만약 카타르의 LNG 시설이 다시 공격받는다면 주저 없이 행동에 나설 것"이라고 재차 강조했습니다.



앞서 현지시간 18일 오후 이란 최대 가스전인 사우스파르스를 비롯해 이란 남서부 해안 아살루예의 천연가스 정제시설 단지가 이스라엘의 폭격을 받았습니다.



이란은 즉각 보복에 나섰고, 카타르 내무부는 카타르 북부 해안 라스라판 지역의 국가 핵심 가스 시설에서 이란의 공격으로 화재가 발생했다고 발표했습니다.



라스라판은 글로벌 LNG 공급량의 약 20%를 차지하는 LNG 생산과 수출의 거점으로 평가됩니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 이현지, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)