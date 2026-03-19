뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[현장영상] "아파트로 번지는 건 막아야" 젖은 수건 들고 뛰었다, 화재 진압한 시민들

작성 2026.03.19 18:13 조회수
PIP 닫기
지난 13일 경기 용인시 한 대로변에서도 아찔한 화재가 발생했습니다.

세차를 마치고 집으로 돌아가던 길에 현장을 목격했다는 제보자. 도로 옆 언덕에 불이 붙은 위험천만한 상황에 '젖은 수건'을 가져와 진화 작업을 도왔다는데요.

한편, 방화범은 소나무 3그루를 태운 혐의로 현장에서 체포된 뒤 응급 입원 조처된 것으로 전해졌습니다.

지난 7일에도 화재가 발생했습니다. 경남 거제시 남부면 대포항. 자정이 가까운 시각, 계류 중이던 바지선에서 화재가 발생하며 포구가 삽시간에 거대한 화염으로 휩싸였습니다.

이 화재로 3톤급 어선과 2톤 모터보트가 전소됐고, 진화에 나섰던 해경 대원은 연기를 흡입해 병원으로 이송됐습니다.

한밤중 벌어진 긴박했던 순간을 현장영상에 담았습니다.

(취재: 김희정 / 구성: 양현이 / 영상편집: 장유진 / 디자인: 양혜민 / 제작: 모닝와이드 3부)





 
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지