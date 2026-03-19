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[날씨] 서울 낮 최고 11도…큰 일교차 유의

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작성 2026.03.19 12:40 조회수
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오늘(19일) 크게 벌어지는 일교차 유의해 주 셔야겠습니다.

오늘 아침 서울의 기온 1.4도에 파주는 영하 4.3도까지 떨어지는 등 내륙을 중심으로는 영하권의 추위가 나타난 곳도 있었는데요.

낮이 되면서 기온이 두 자릿수까지 오르겠고 아침과의 일교차 10도 이상 크게 벌어지겠습니다.

요즘 같은 날씨에는 일교차가 크게 벌어지면서 감기 걸리기가 쉽습니다.

건강 관리 잘해주셔야겠고요.

시간대에 맞는 옷차림 적절하게 해주셔야겠습니다.

지역별 낮 기온 살펴보겠습니다.

서울의 낮 최고 기온 11도, 대전 13도, 광주 15도, 대구는 16도까지 오르면서 포근하겠습니다.

현재 위성 영상 보시면 전국 하늘에 구름 한 점 없이 맑게 드러나 있습니다.

오늘 하늘 내내 맑겠고요.

오후가 되면서 구름의 양이 많아지겠습니다.

청정한 북서기류의 유입으로 대기질은 무난하겠습니다.

제주와 강원 동해안을 중심으로는 순간적으로 초속 15m에서 산지에는 20m 안팎의 강한 바람이 불어들 때 있겠습니다.

안전사고 유의해 주셔야겠습니다.

절기 춘분인 내일도 하늘은 맑게 드러나겠고요.

당분간 맑은 날이 이어지겠습니다.

낮에는 봄기운이 점점 강해지겠지만 크게 벌어지는 일교차는 유의해 주셔야겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
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