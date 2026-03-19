'마션' 잇는 우주 SF…'프로젝트 헤일메리' 개봉

<앵커>



상반기 기대작 중 하나인 라이언 고슬링 주연의 우주 SF 영화 '프로젝트 헤일메리'가 개봉했습니다.



이 밖의 개봉 영화 소식, 이주형 기자입니다.



<기자>



[프로젝트 헤일메리 / 감독 :필 로드 / 주연 : 라이언 고슬링]



'프로젝트 헤일메리'는 11년 전 전 세계적으로 크게 히트한 영화 '마션'의 뒤를 잇는 우주 SF입니다.



'마션'의 작가 앤디 위어의 동명 소설이 원작으로, 역시 우주 공간에 고립된 한 우주인의 고군분투를 그립니다.



'마션'의 맷 데이먼과는 달리 이 영화의 주인공 라이언 고슬링에게는 로키라는 매력적이고 똑똑한 비지구인 동료가 나타납니다.



광활한 우주 장면이 아이맥스 포맷으로 촬영돼 볼거리를 더합니다.



헤일 메리는 '아베 마리아'라는 뜻으로 가능성이 희박할 때 던지는 마지막 승부수를 지칭합니다.



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[폭탄 / 감독 : 나가이 아키라 / 주연 :사토 지로, 야마다 유키]



영화 '폭탄'은 일본에서 소설과 영화 모두 인기를 끈 화제작입니다.



술에 취해 난동을 부리다 경찰서로 연행된 초라한 행색의 한 남자가 도쿄의 연쇄 폭탄 테러를 예언하면서 벌어지는 혼돈을 그렸습니다.



취조실과 도심을 오가는 영화 내내 팽팽한 긴장감을 이끌어가는 개성파 배우 사토 지로의 광기 어린 열연이 돋보입니다.



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[메소드 연기 / 감독 :이기혁 / 주연 :이동휘, 정경호, 김금순]



'메소드 연기'라는 독특한 제목의 이 영화는 배우 이동휘가 영화에서도 배우 이동휘를 연기를 하는 코미디입니다.



코믹 연기로 떴지만 더이상 웃기는 배우가 되기 싫은 이동휘 배우가 사극에 캐스팅되면서 벌어지는 소동을 그렸습니다.



[이동휘/배우 : 인간 이동휘, 배우 이동희의 얘기가 아니라 우리의 이야기구나까지 도달하기 위해서 사극이라는 어떤 장르로 이렇게 준비를 해봤던 것 같습니다.]



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[극장의 시간들 / 감독 :이종필, 윤가은, 장건재 / 주연 :김대명, 홍사빈, 장혜진 등]



'극장의 시간들'은 광화문의 예술영화관인 씨네큐브가 개관 25주년 기념으로 내놓은 앤솔로지 한국 영화입니다.



'파반느'의 이종필, '세계의 주인'의 윤가은, '한국이 싫어서'의 장건재 감독이 각자의 시선에서 바라 본 우리 시대의 극장과 영화에 대한 이야기입니다.



(영상취재 : 김세경, 영상편집 : 김진원)