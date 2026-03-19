뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"혼자가 아님을 느껴"…익명의 후원자에 감사 편지 전달한 모자

유영규 기자
작성 2026.03.19 11:28 조회수
"혼자가 아님을 느껴"…익명의 후원자에 감사 편지 전달한 모자
▲ 아들이 후원자에게 쓴 편지

"기부자분 도움을 통해 혼자가 아니라 함께 살아가고 있다는 것을 느끼게 되었습니다."

충남 논산시에 6년간 익명으로 기부를 이어온 후원자의 후원을 받은 모자의 편지가 잔잔한 감동을 주고 있습니다.

오늘(19일) 논산시에 따르면 최근 후원을 받은 한 가정의 모자가 기부자와 담당 공무원에게 감사의 편지 세 통을 전달했습니다.

엄마 A 씨는 편지로 "연고가 없는 논산에서 아이와 단둘이 지내며 외로움을 느낄 때가 많았는데 생각지 못한 기부자분의 도움과 응원을 통해 우리는 혼자가 아니라 함께 살아가고 있다는 것을 느끼게 됐습니다"라며 감사의 마음을 전했습니다.

A 씨의 8살 아들도 삐뚤빼뚤한 글씨로 "이름이랑 얼굴을 모르는데 기부해 주셔서 감사합니다"라는 내용의 편지를 전달했습니다.

A 씨는 담당 공무원에게도 편지를 보내 "자녀에게 기부의 의미를 알려주고 함께 사용 계획을 세우며 편지를 쓰게 돼 시간이 다소 걸렸다"며 "하시는 일이 논산시민에게 큰 힘이 된다는 것을 기억해 달라"고 격려했습니다.

지난 6년간 익명으로 고액의 기부금을 이어 온 후원자는 '우분투'(UBUNTU, 우리가 있기에 내가 있다) 정신을 강조하며 '우리는 결코 혼자가 아니며 함께할 때 더 큰 희망을 만들 수 있다'는 메시지를 전달하고 있습니다.

담당 공무원은 "후원자의 숭고한 나눔이 한 가정의 어머니에게 삶의 의지로 이어지고, 다시 아이에게 교육적 가치로 전해지는 '나눔의 선순환'을 실감해 가슴이 벅찼다"고 전했습니다.

(사진=논산시 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지