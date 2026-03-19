국힘, 박희영 용산구청장 재입당 최종 불허…당 후보로 출마 못 해

▲ 13일 서울 중구 은행회관에서 10·29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회가 연 청문회에서 박희영 용산구청장이 증인으로 출석해 위원 질의에 답변하고 있다.

국민의힘은 오늘(19일) 최고위원회의에서 박희영 용산구청장의 재입당을 불허하기로 최종 의결했습니다.최보윤 수석대변인은 오늘 국회에서 열린 최고위 직후 기자들을 만나 이같이 밝혔습니다.박 구청장은 이태원 참사 부실 대응 혐의로 기소돼 2023년 국민의힘을 탈당했다가 1심에서 무죄를 선고받은 뒤 재입당을 요청했으나, 지난 8일 서울특별시당 차원에서 불허 결정이 났습니다.박 구청장이 이에 불복해 이의 신청을 내면서 오늘 중앙당 최고위에서 다시 논의됐지만 결국 받아들여지지 않은 것입니다.최 수석대변인은 "서울특별시당의 재입당 불허 결정에 대해 최고위에서 재입당을 보류하는 것으로 승인됐다"며 "서울시당이 입당을 불허했고 최고위도 보류했다는 건 재입당을 불허했다는 의미"라고 설명했습니다.그는 최고위원 가운데 재입당을 승인하자고 한 위원은 아무도 없었다고 덧붙였습니다.이에 따라 박 구청장은 6·3 지방선거에서 국민의힘 후보로 출마할 수 없게 됐습니다.(사진=연합뉴스)