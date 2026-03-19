빌리 아일리시X제임스 카메론, 콘서트 무비로 만났다…5월 극장 개봉

팝 아이콘 빌리 아일리시의 2025년 7월 영국 맨체스터에서 열린 'HIT ME HARD AND SOFT: The Tour' 공연 실황과 비하인드를 담은 콘서트 영화 '빌리 아일리시 - 히트 미 하드 앤드 소프트: 더 투어'가 오는 5월 국내 개봉을 확정하고 메인 포스터를 공개했다.



'빌리 아일리시 - 히트 미 하드 앤드 소프트: 더 투어'는 그래미 어워드 10회, 빌보드 뮤직 어워드 3회, 오스카 2회 수상에 빛나는 아티스트 빌리 아일리시의 전석 매진을 기록한 월드 투어 'HIT ME HARD AND SOFT: The Tour' 중 2025년 7월 영국 맨체스터 코옵 라이브(Co-op Live)에서 열린 공연 실황을 담은 콘서트 영화다.



유럽 최대 규모의 실내 공연장인 코옵 라이브에서 펼쳐진 무대를 스크린으로 옮겨와 빌리 아일리시의 압도적인 라이브와 다채로운 셋리스트를 통해 관객들에게 실제 공연장 한가운데에 있는 듯한 생생한 경험을 선사할 예정이다. 여기에 공연의 백스테이지 비하인드와 함께 화려한 수상 경력 뒤에 가려진 빌리 아일리시의 솔직한 이야기도 담아낼 것으로 기대를 모은다.



특히, 음악적 동반자이자 오빠인 피니어스 오 넬 없이 처음 진행한 대규모 콘서트 투어를 통해 아티스트로서 한 단계 성장해 가는 과정과 팬들을 향한 진솔한 마음까지 모두 담겨 있어 빌리 아일리시의 팬들에게는 아티스트와 한층 가까워지는 특별한 시간을 선사할 것이다.



이번 작품은 영화계와 음악계를 대표하는 두 아이콘의 만남으로 주목받고 있다. '타이타닉', '아바타' 시리즈 등 혁신적인 영상 기술로 영화 산업의 새로운 지평을 열어온 영화계의 전설, 제임스 카메론 감독과 Z세대를 대표하는 아이콘이자 독보적인 음악 세계를 구축해 온 빌리 아일리시가 공동 연출을 맡아 협업 자체만으로도 특별한 의미를 지닌다. 특히, 제임스 카메론 감독이 참여한 3D 촬영은 신기술을 도입해 한층 업그레이드되어 공연장의 생생한 현장감을 극대화해 공연 실황 영화 이상의 강렬한 시네마틱 경험을 선사할 예정이다.



개봉 소식과 함께 공개된 메인 포스터는 공연장을 가득 메운 관객들의 열기와 강렬한 조명 속 빌리 아일리시의 존재감을 담아내며 극장에서 경험할 압도적인 무대에 대한 기대감을 고조시킨다.



'빌리 아일리시 – 히트 미 하드 앤드 소프트: 더 투어'는 5월부터 IMAX 등 특별 포맷 상영으로 극장에서 만날 수 있다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)