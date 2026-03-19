구윤철 "외환시장, 각별히 경계감 갖고 예의주시…적기 대응"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관(오른쪽 두 번째)이 19일 서울 중구 은행회관에서 열린 확대거시경제금융회의에서 모두발언을 하고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 오늘(19일) "외환시장에 각별히 경계감을 갖고 시장 상황을 예의주시하고 있다"며 "원화의 흐름이 펀더멘털과 과도하게 괴리되는 경우 적기 대응하겠다"고 밝혔습니다.구 부총리는 이날 오전 서울 은행연합회관에서 '확대 거시경제금융회의'를 열어 "국내 금융·외환시장은 중동 상황 발생 이후 변동성이 지속되고 있다"며 이같이 언급했습니다.구 부총리는 "어제(18일) 국회 법사위를 통과한 국내시장복귀계좌(RIA)와 개인 투자용 선물환 매도 상품은 3월 중으로 출시하고, 후속 입법을 신속히 완료하겠다"고 덧붙였습니다.이어 "5월까지 복귀하면 100%(7월까지 80%·연말까지 50%) 해외 주식 양도소득세를 공제받는 만큼, 투자자 여러분들은 국내 시장으로 조속히 복귀해 혜택을 온전히 누리길 바란다"고 강조했습니다.이날 원/달러 환율은 중동 긴장 고조 등에 상승하면서 1,500원을 넘어 개장했습니다.주간 거래 장중 기준으로 금융위기 때인 2009년 3월 10일 1,561.0원 이후 최고 수준입니다.(사진=연합뉴스)