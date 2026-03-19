"중동 리스크 장기화 땐 영향 상당"…금융업권별 비상대응체계 강화

▲ 금융위원회

금융회사들은 중동 정세 불안 여파가 현재까지는 제한적이지만, 사태가 장기화될 경우 실물경제와 금융시장에 미치는 영향이 커질 수 있다고 보고 비상대응체계를 가동하고 있습니다.금융위는 오늘(19일) 금융업권별 협회, 금융연구원, 보험연구원 등과 함께 '업권별 리스크 점검회의'를 개최하고 장기 대응방안을 논의했습니다.금융업권은 중동 상황이 장기화될 경우에 대비해 비상대응체계 수위를 높이고 있다고 말했습니다.은행은 환율·금리·유가 상승에 따른 리스크 요인과 유가 민감 업종의 익스포저를 점검하는 한편, 업종 수익성 악화와 신용등급 하락 등 모니터링을 강화하고 있습니다.보험사들은 금리상승 시나리오별 위기 대응 방안을 수립하고, 듀레이션 갭 관리 강화를 통해 자본 변동성도 축소하고 있습니다.여신전문금융업권은 회사별로 은행차입, 자산유동화증권(ABS), 기업어음(CP) 등의 대체 조달 수단을 확보하는 등 대응 방안을 추진 중입니다.저축은행, 상호금융 업권에서도 유동성 관리대책 및 비상계획을 점검하고, 서민·중소기업·소상공인 대출 모니터링을 강화하고 있습니다.금융위원회는 관계기관과 함께 금융산업 리스크 요인과 시나리오별 대응계획을 점검하고, 비상 대응체계를 유지할 계획입니다.김진홍 금융산업국장은 "자본 비율, 연체율 등 외형적 지표뿐만 아니라, 최근 자본시장 자금 유입 확대가 수신에 미치는 영향 등 예상되는 잠재적 위험 요인들을 종합 점검해 나갈 것"이라고 했습니다.다만 참석자들은 최근 환율변동성과 함께 국제 유가·채권금리가 동반 상승하고 있지만, 국내 금융산업의 건전성과 유동성이 상대적으로 양호하다고 평가했습니다.환율·채권금리 상승 등이 업권별 건전성에 미치는 영향도 현재까지는 제한적이라는 판단입니다.실제 은행의 보통주 자본비율(CET1)은 13.59%로 규제비율(8%)을 상회하고, 작년 말 외화 유동성 커버리지비율(LCR)도 168.9%로 규제비율 80%를 웃돕니다.보험사의 지급여력비율(K-ICS)도 작년 3분기 기준 210.8%, 외화유동성비율은 작년 말 320.3% 수준입니다.국내 회사의 중동지역 익스포저도 미미합니다.업권별 중동지역 익스포저는 6개 은행(농협·신한·우리·하나·기업·국민) 기준 4조 3천억 원으로, 위험가중자산 중 0.3% 수준입니다.보험은 생명보험 익스포저가 5조 1천억 원(운용자산의 0.6%), 손해보험 익스포저가 2조 4천억 원(0.7%)이었습니다.신협중앙회의 경우 23억 원에 그쳤습니다.한편, 현재 중동지역에 진출한 5개 은행과 3개 손보사는 전원 재택근무 전환과 대체 사업장 이동 조치했으며, 현지 사무소와 24시간 비상 연락 체계를 구축해 대응할 계획입니다.국내 선박보험의 경우 중동 운항 선사 중 보험 가입 선사 33건 중 32건은 재가입이 완료된 상탭니다.(사진=금융위원회 제공, 연합뉴스)