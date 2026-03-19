에스파 윈터, 2억 기부로 따뜻한 나눔 실천…유니세프 아너스 클럽 가입

그룹 에스파 멤버 윈터가 뜻깊은 나눔으로 선한 영향력을 전했다.



윈터는 19일 유니세프 한국위원회와 삼성서울병원 환자행복기금 측에 각각 1억 원씩 총 2억 원을 기부했다. 해당 기부금은 분쟁과 재해로 고통받는 어린이와 어려운 환경에 처한 환자들을 돕기 위해 사용될 예정이다.



윈터는 이번 기부를 통해 "전 세계 곳곳에서 여러 이유로 일상을 잃은 분들이 하루빨리 평온한 일상을 되찾기를 바라며, 팬 여러분께 받은 사랑을 의미 있게 나누고자 기부를 결정했다"고 밝혔다.



이번 기부 건 외에도, 윈터는 지난해 영남권 산불 피해 지원을 위해 1억 원을 기부했으며, 에스파 멤버들과 함께 홍콩 화재 진화 및 구호 활동을 위해 기부하고 미국 LA 산불 피해 지원을 위해 공연 수익금 일부를 기부하는 등 지속적인 나눔을 실천해 왔다.



또한 윈터는 이번 기부로 유니세프 고액 후원자 모임인 '유니세프 아너스클럽'에 새롭게 가입, 앞으로도 꾸준한 선행을 이어갈 예정이다.



한편, 윈터가 속한 에스파는 오는 4월 4일 자카르타의 인도네시아 컨벤션 전시장(ICE BSD)에서 '2025-26 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE – ASIA'(2025-26 에스파 라이브 투어 – 싱크 : 액시스 라인 – 아시아) 투어를 이어간다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)