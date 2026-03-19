구윤철 "외환시장 각별 경계감…펀더멘털과 괴리 땐 적기 대응"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 19일 서울 중구 은행회관에서 열린 확대거시경제금융회의에서 모두발언을 하고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 오늘(19일) "외환시장에 각별히 경계감을 갖고 시장 상황을 예의주시하고 있다"며 "원화의 흐름이 펀더멘털과 과도하게 괴리되는 경우 적기 대응하겠다"고 밝혔습니다.구 부총리는 이날 오전 서울 은행연합회관에서 '확대 거시경제금융회의'를 열어 "국내 금융·외환시장은 중동 상황 발생 이후 변동성이 지속되고 있다"며 이같이 언급했습니다.구 부총리는 "어제(18일) 국회 법사위를 통과한 국내시장복귀계좌(RIA)와 개인 투자용 선물환 매도 상품은 3월 중으로 출시하고, 후속 입법을 신속히 완료하겠다"며 "5월까지 복귀하면 100%(7월까지 80%·연말까지 50%) 해외 주식 양도소득세를 공제받는 만큼, 투자자 여러분들은 국내 시장으로 조속히 복귀해 혜택을 온전히 누리길 바란다"고 강조했습니다.이날 원/달러 환율은 중동 긴장 고조 등에 상승하면서 1,500원을 넘어 개장했습니다.주간 거래 장중 기준으로 금융위기 때인 2009년 3월 10일(1,561.0원) 이후 최고 수준입니다.구 부총리는 급등락 흐름을 보이는 증시에는 "올해 초 대비로, 주요국보다 여전히 높은 상승률을 보이고 있으며 기업 자금 조달 여건을 보여주는 회사채 신용 스프레드도 안정적"이라며 "정부와 한국은행, 금융감독원 등 관계 기관은 최악의 상황까지 염두에 두고 시장 안정에 총력을 다하면서 펀더멘털 강화 노력도 가속화하겠다"고 밝혔습니다.인위적 주가 부양을 지양하면서 자본시장 체질 개선에 박차를 가하고 있다며 "중복 상장을 원칙 금지하기 위한 세부 기준을 올해 2분기 의견 수렴 등을 거쳐 확정하고, 코스닥 세그먼트 분리를 위한 규정 정비도 차질 없이 추진하겠다"고 설명했습니다.채권시장에도 "정부와 한은이 공조해 필요시 긴급 바이백, 국고채 단순 매입 등 시장 안정 조치를 적기 시행하는 동시에 시장 상황에 따라 2분기에도 '채권 발행기관 협의체'를 통해 국고채 등 공적 채권 발행량을 유연하게 조정하겠다"고 덧붙였습니다.이날 회의에는 이창용 한국은행 총재, 이찬진 금융감독원장, 권대영 금융위원회 부위원장이 참석했습니다.참석자들은 미 연방준비제도(Fed. 연준)의 기준금리 동결과 관련, "시장 예상대로 동결했지만 국제 유가 상승에 따른 인플레이션 우려 등으로 미국 통화정책 향방에 대한 불확실성이 지속되고 있다"고 평가했습니다.그러면서 최악의 상황까지 염두에 두고 환율·주가·금리·유가 등 다양한 변수의 충격 시나리오를 가정한 '스트레스 테스트'를 실시해 위기 대응 능력을 점검하고, 100조 원 이상의 시장 안정 프로그램의 확대를 선제적으로 준비하기로 했습니다.추경에 대해서는 "국내총생산(GDP) 갭이 여전히 마이너스를 보이는 등 총수요 압력이 낮은 상황에서, 초과 세수를 재원으로 적자국채 발행 없이 추경을 추진하면 물가 및 금융·외환시장에 미치는 영향이 제한적"이라며 "고유가 영향을 크게 받는 취약계층과 지역 등에 대한 직접·차등 지원에 집중하는 것이 효과적"이라고 의견을 모았다고 재경부는 전했습니다.(사진=연합뉴스)