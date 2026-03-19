'유럽 원정 2연전 첫 상대' 코트디부아르, 최정예 명단 발표

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▲ 3월 A매치에 나설 코트디부아르 축구대표팀 명단

우리 축구대표팀의 이달 A매치 2연전 첫 상대인 코트디부아르가 최정예 멤버를 호출했습니다.코트디부아르 축구협회는 3월 A매치 2연전에 나설 25명의 명단을 발표했습니다.코트디부아르는 한국시간 오는 28일 오후 11시 영국 밀턴 케인스의 MK 스타디움에서 우리나라와 먼저 경기를 치르고 사흘 뒤 스코틀랜드와 리버풀의 힐 디킨슨 스타디움에서 맞붙습니다.국제축구연맹(FIFA) 랭킹 37위인 코트디부아르는 2026 북중미 월드컵 조별리그 E조에서 독일, 퀴라소, 에콰도르와 대결합니다.에메르스 파에 감독이 선택한 25명의 명단에는 빅리그에서 활약하는 선수들이 포함됐습니다.맨체스터 유나이티드(잉글랜드)에서 뛰는 공격수 아마드 디알로와 에반 세상(크리스털 팰리스)을 비롯해 미드필더 이브라힘 상가레 (노팅엄), 수비수 에반 은디카(AS로마) 등이 이름을 올렸습니다.또, 프랑스 연령별 대표팀과 올림픽 대표팀에서 공격수로 활약한 엘리 와이(니스)를 처음 합류시켰습니다.(사진=코트디부아르축구협회 SNS 캡처, 연합뉴스)