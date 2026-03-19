[자막뉴스] '도파민 중독'…레버리지·인버스 거래 3.5배로 급증

올해 들어 증시 변동성 확대를 기회로 고수익을 노리는 개인투자자들의 레버리지와 인버스 상장지수상품 ETP의 거래량이 급증한 것으로 나타났습니다.



금융감독원에 따르면 올해 들어 지난 10일까지 국내 주식 기초 레버리지·인버스 ETP의 일 평균 거래대금은 5조 6천억 원으로, 작년 1조 6천억 원보다 3배 넘게 늘었습니다.



상품별로는 레버리지가 약 70%로 3조 9천억 원, 인버스가 1조 7천억 원으로 레버리지 상품이 주로 거래됐습니다.



시가총액도 크게 늘었는데 국내주식 기초 레버리지·인버스 ETP 시총은 지난 10일 기준으로 작년 말 12조 4천억 원보다 9조 3천억 원 늘어난 21조 7천억 원에 달합니다.



개인투자자가 레버리지·인버스 ETP를 투자하기 위해 의무적으로 이수해야 하는 금융투자교육원 사전교육 수료자 수도 올해 1∼2월에만 이미 30만 명으로 집계됐는데, 작년 한 해 교육 수료자인 20만 5천 명을 벌써 뛰어넘은 것입니다.



금감원은 레버리지 투자는 단기간에 손실이 확대될 수 있다는 점을 유의해야 한다고 강조했습니다.



현재 국내 주식시장 가격의 제한폭이 ±30%임을 감안하면 이론적으로 하루 만에 최대 60% 손실이 발생할 수 있습니다.



원금 회복이 어려운 점도 레버리지 상품의 특징인데, 예를 들어 최초 투자금 100이 50으로 50% 감소한 경우, 원금을 회복하려면 하락률의 두 배인 100% 수익률이 나야 합니다.



금감원은 "지수가 올랐다 내리기를 반복하면 투자금이 녹아내리는 음의 복리효과가 발생한다"며 "장기 투자목적으로 레버리지·인버스 상품을 선택하는 것은 바람직하지 않다"고 밝혔습니다.



향후 금감원은 레버리지·인버스 ETP 투자 추이를 확인하고, 증권사 및 운용사의 투자설명서를 충실히 기재하도록 감독할 방침입니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 장유진, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)