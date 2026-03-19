부안해경, '새벽 3세 영유아 긴급 이송' 우수 사례 선정

▲ 부안해경 부두

새벽에 섬마을에서 아픈 세 살 배기를 신속하게 뭍으로 이송한 전북 부안해양경찰서가 적극적인 현장 대응을 인정받았습니다.부안해경은 해양경찰청이 국민투표로 선정한 우수 대민서비스 사례에 이번 구급활동이 선정됐다고 오늘(19일) 밝혔습니다.해경은 지난 1월 이뤄진 구조·구급 등 대민서비스 이용 국민을 대상으로 2월에 만족도 조사를 실시해 이러한 결과를 얻었습니다.부안해경 위도파출소는 지난 1월 16일 오전 1시 14분 부안군 위도에서 구토와 복통을 호소한 생후 34개월 영유아를 연안 구조정에 태워 육지로 이송했습니다.이후 아이는 119의 도움으로 병원에 도착해 치료를 마치고 무사히 퇴원했습니다.아이의 어머니는 "애는 아프다고 우는데 여기가 섬이다 보니까 이동할 수도 없고 막막했다"며 "짙은 안개로 구조정 운항이 쉽지 않은 상황에서도 해경의 도움 덕에 아이를 병원으로 데리고 갈 수 있었다"고 감사의 마음을 전했습니다.박생덕 부안해경서장은 "국민의 작은 목소리에도 귀 기울이며 신속하고 따뜻한 서비스를 제공한 직원들이 자랑스럽다"며 "앞으로도 국민이 체감할 수 있는 현장 중심 대민서비스를 지속해서 추진하겠다"고 말했습니다.(사진=전북 부안해양경찰서 제공, 연합뉴스)