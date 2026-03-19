실패 없는 안효섭XSBS, 다시 뭉쳤다…청년 농부 변신 '오늘도 매진했습니다' 기대

배우 안효섭이 청년 농부 캐릭터로 SBS와 재회해 믿고 보는 시너지를 예고한다.



오는 4월 22일(수) 첫 방송될 SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'(극본 진승희, 연출 안종연)는 완벽주의 농부 매튜 리(안효섭 분)와 완판주의 쇼호스트 담예진(채원빈 분)의 로맨스 코미디다.



극 중 안효섭이 맡은 매튜 리는 이름 대신 '메추리'라는 구수한 별명으로 불리는 청년 농부다. 소보로 빵처럼 까칠한 표정 뒤에 보드라운 마음씨를 감춘 '겉바속촉'의 표본이자 덕풍마을의 명물로 마을 어르신들의 부탁을 받아 이곳저곳 뛰어다니느라 바쁜 일상을 보낸다.



화장품 업계에서는 기적의 원료라 불리는 흰꽃누리버섯을 전 세계에서 유일하게 재배 중인 매튜 리는 청년 농부 이외에도 자연주의 원료사 대표와 화장품 개발 연구원이라는 두 가지 타이틀을 더 가지고 있다. 마을 사람들의 민원 해결뿐만 아니라 버섯 재배와 회사 경영, 화장품 개발까지 몸이 열 개라도 부족한 매튜 리가 이토록 일에 매진하는 이유는 무엇일지 호기심이 커진다.



19일 공개된 사진 속에는 24시간 풀가동 중인 쓰리잡 농부 매튜 리의 본업 모멘트가 담겨 있다. 밀짚모자와 수건으로 효율 만점 농부 룩을 완성한 매튜 리는 경운기 운전과 버섯 재배까지 해내며 숨 가쁜 전원생활을 보낸다.



반면 작업복 대신 셔츠를 입고 책상 위에 앉은 매튜 리의 모습에서는 자연주의 원료사 대표의 카리스마가 엿보여 눈길을 끈다. 이에 까칠한 시골농부와 냉철한 CEO로 다채로운 매력을 선보일 매튜 리와의 만남이 기다려진다.



특히 '오늘도 매진했습니다' 매튜 리 캐릭터로 SBS와 다시 호흡을 맞추게 된 안효섭의 활약이 기대되고 있다. 그동안 안효섭은 '낭만닥터 김사부' 시리즈를 비롯해 '서른이지만 열일곱입니다', '홍천기', '사내맞선' 등으로 연달아 대박을 터트리며 'SBS의 아들'로 자리매김했다. 최근 아카데미 2관왕을 수상한 '케이팝 데몬 헌터스'의 진우로 전 세계 팬들의 마음을 저격하며 글로벌 스타로 떠오른 안효섭인 만큼, 그가 그려낼 청년 농부 캐릭터가 더욱 궁금해지고 있다.



청년 농부 매튜 리 역으로 돌아온 안효섭의 색다른 변신을 확인할 수 있는 SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'는 오는 4월 22일(수) 밤 9시에 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)