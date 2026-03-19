야구 대표팀 '8강행·비행기 세리머니'…WBC 핵심 스토리 선정

▲ 5일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 1차전 대한민국과 체코의 경기. 1회말 1사 만루 문보경이 만루 홈런을 치고 그라운드를 돌고 있다.

한국 야구 대표팀의 8강 토너먼트 진출이 MLB닷컴이 선정한 '2026 월드베이스볼클래식(WBC) 핵심 스토리 9선'에 포함됐습니다.미국프로야구 메이저리그(MLB) 홈페이지인 MLB닷컴은 오늘(19일) 이번 대회를 관통한 주요 이야기 9가지를 선정해 소개했습니다.이 매체는 네 번째 이야기로 한국 대표팀의 '마이애미행'을 소개했습니다.MLB닷컴은 "한국 야구는 2008 베이징 올림픽 금메달, 2009 WBC 준우승 등으로 2000년대 세계 야구를 주도했으나 이후 다소 주춤했다"며 "이번 대회에서는 빅리거와 한국계 선수들을 한데 모아 2라운드 진출을 목표로 똘똘 뭉쳤다"고 평가했습니다.이어 "한국 대표팀 선수들은 미국행 전세기에 오르겠다는 의지를 드러내며 홈런을 칠 때마다 두 팔을 비행기 날개처럼 펼치는 세리머니를 펼쳤고, 더그아웃에선 마이애미를 상징하는 'M 세리머니'로 주목받았다"고 덧붙였습니다.아울러 "한국은 8강에서 도미니카공화국에 패했으나 2009년 이후 처음으로 2라운드에 진출하며 대회를 성공적으로 마무리했다"고 평가했습니다.MLB닷컴은 또한 "2008 베이징 올림픽 금메달의 주역인 베테랑 류현진(한화 이글스)은 2009년 이후 처음으로 WBC 무대를 밟았고, 도미니카공화국과 8강전에 선발 등판한 뒤 국가대표 은퇴를 선언했다"고 덧붙였습니다.한국은 일본 도쿄에서 열린 C조 조별리그를 극적으로 통과했으나 미국 플로리다주 마이애미에서 열린 도미니카공화국과 8강에서 시차 적응과 전력 차이를 극복하지 못하고 7회 0대 10 콜드게임 패배로 대회를 마쳤습니다.MLB닷컴은 이 밖에도 매 경기 전 북을 치며 춤으로 결속을 다진 '우승팀' 베네수엘라 대표팀의 이야기와 홈런을 친 뒤 에스프레소 세리머니를 펼친 이탈리아 대표팀, 일본 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)의 활약상 등을 함께 소개했습니다.또한 이전 대회와는 달리 막강한 투수력으로 이번 대회에 나선 미국 대표팀의 변화와 오타니를 삼진 처리해 화제를 모았던 체코의 아마추어 투수 온드르제이 사토리아의 사연도 핵심 스토리로 꼽혔습니다.이와 함께 은퇴 선수 매니 라미레스의 아들 루카스 라미레스와 호세 콘트레라스의 아들 조지프 콘트레라스가 브라질 국가대표로 출전한 내용, 시속 140㎞ 중반대 직구로 인상적인 투구를 펼친 캐나다 왼손 투수 맷 윌킨슨, 그리고 대회 최다 팀 홈런 대회 기록(15개)을 세운 도미니카공화국의 강타선도 주요 이야기로 언급됐습니다.(사진=연합뉴스)