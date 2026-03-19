'왕사남',1384만 명 돌파…'겨울왕국2' 제치고 역대 흥행 6위

천만 영화 '왕과 사는 남자'가 '겨울왕국2'를 제치고 역대 흥행 영화 순위 6위에 올랐다.



19일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '왕과 사는 남자'는 18일 12만 4,110명을 동원해 1위 자리를 지켰다. 누적 관객수는 1,384만 6,269명.



이로써 '왕과 사는 남자'는 '겨울왕국2'(1,374만 명)의 기록을 넘고 역대 흥행 영화 6위에 이름을 올렸다. 역대 흥행 순위는 1위 명량'(1761만 명), 2위 '극한직업'(1626만 명), 3위 '신과함께-죄와 벌'(1441만 명), 4위 '국제시장'(1425만 명), 5위 '어벤져스: 엔드게임'(1393만 명) 순이다. 지금과 같은 추세라면 금일 중 '어벤져스: 엔드게임'의 기록을 넘을 수 있을 것을 보인다.



'왕과 사는 남자'는 18일 개봉한 '프로젝트 헤일메리'에게 예매율 1위 자리를 내줬음에도 박스오피스 1위는 고수하고 있다. 이번 주 중 1400만 돌파에도 도전한다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)