트럼프, '호르무즈 안보 이해당사자 책임론' 띄우며 동맹 압박

▲ 트럼프 미국 대통령

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁이 마무리된 후 호르무즈 해협 안보를 호르무즈를 통한 에너지 교역에 의지하는 국가가 책임지도록 하는 방안을 거론했습니다.장기적으로 미국이 발을 빼고 호르무즈 해협을 통해 원유를 수입하거나 수출하는 나라 중심으로 해협 안보를 맡는 방안을 제시한 것인데 호르무즈 해협 상선 호위 동참에 선을 긋거나 확답을 하지 않는 동맹국에 압박 차원에서 꺼낸 발언일 가능성이 큽니다.트럼프 대통령은 18일(현지시간) 오전 소셜미디어 트루스소셜에 "우리가 테러국가 이란의 잔재를 제거해버리고 이른바 그 해협의 책임을 이용 국가가 지도록 하면 어떤 일이 일어날지 궁금하다"고 적었습니다.이어 "그러면 우리의 반응 없는 동맹 중 일부가 서둘러 움직이기 시작할 것"이라고 주장했습니다.트럼프 대통령의 이번 게시물은 호르무즈 해협 상선 호위에 군함 파견 등으로 협조하라는 요구에 대해 유럽 동맹국의 반대가 속출한 상황에서 호르무즈 해협 통제 책임을 거론하며 미국을 지원하라는 압박을 강화하려는 의도로 해석됩니다.호르무즈 해협을 통과하는 원유는 상당 부분 한국, 중국, 일본을 비롯한 아시아와 유럽 국가로 수입됩니다.미국은 중동산 원유 수입 비중이 작습니다.미국은 사실상 호르무즈 해협 의존도가 낮으니 장기적으로 해협 안보에서 손을 떼고 의존도가 높은 나라들끼리 해협의 통행 안전을 책임지라는 것이 트럼프 대통령의 주장으로 보입니다.호르무즈 해협은 전세계 원유 수송의 핵심 통로라 막히면 글로벌 경제에 타격이 크고 이란이 과거부터 해협 봉쇄나 선박 나포를 압박 카드로 써왔기 때문에 미국은 중동에 해군을 주둔시키며 해협 일대를 감시해왔습니다.트럼프 대통령은 호르무즈 해협도 동맹국이 미군 전력에 무임승차하는 사례 중 하나로 인식하는 셈입니다.유럽 동맹 대부분의 반대에 막힌 상황에서 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 파병을 계속해서 요구할지는 불분명한 측면이 있습니다.다만 이날 SNS 게시물에서도 보듯 유럽을 비롯한 동맹국이 트럼프 행정부의 대이란 군사작전에 어떤 식으로든 동참함으로써, 미국의 발목을 잡고 있는 호르무즈 해협 안보에 역할을 해야 한다는 생각은 여전한 것으로 보입니다.트럼프 대통령은 이날 '미국의 동맹은 정신을 차리고 호르무즈 해협 개방을 돕는 데 나서야 한다'는 미국 매체 뉴욕포스트의 사설을 자신의 트루스소셜 계정에 올리기도 했습니다.트럼프 대통령은 전날 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국 대부분이 대이란 군사작전에 관여하지 않겠다는 입장을 통보했다며 누구의 도움도 필요 없다는 식으로 강하게 불만을 쏟아냈습니다.트럼프 대통령은 다국적군이 호르무즈 해협에서 상선 호위 작전을 벌이는 '호르무즈 연합' 구상을 내놓고 유럽과 한국, 일본 등에 동참을 요구해왔습니다.트럼프 대통령은 이번 게시물에서 해협을 뜻하는 영어 단어 'Strait'을 발음이 같은 'Straight'로 썼다가 1시간 정도 후에 수정했습니다.트럼프 대통령은 이날 오후엔 델라웨어주 도버 공군기지를 방문해 이번 전쟁 와중인 지난 12일 이라크에서 공중급유기 추락 사고로 숨진 미군 승무원 6명의 운구 행사에 참석했습니다.마이크 존슨 연방 하원의장, 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관, 댄 케인 합참의장 등이 동참했습니다.행사는 비공개로 진행됐으며, 트럼프 대통령은 이날 백악관을 나서고 돌아올 때, 전용기 안팎에서 취재진의 질문에 침묵했다고 백악관 풀기자단이 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)