"큰 실수한 것" 허 찔린 이란 격분…공격 퍼붓자 '불기둥'

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이란이 자국의 핵심 에너지 시설에 대한 공격이 반복될 경우 걸프 지역의 에너지 인프라를 완전히 파괴하겠다고 경고했습니다.마수드 페제시키안 이란 대통령은 18일(현지 시간) 자국의 핵심 에너지 인프라에 대한 공격이 엄청난 위험을 초래할 수 있다고 강력히 경고했습니다.페제시키안 대통령은 소셜미디어 엑스(X)에 "이번 공격은 상황을 더욱 복잡하게 만들 것이며, 그 파장은 전 세계를 휩쓸 통제 불능의 결과를 초래할 수 있다"고 썼습니다.그는 이어 "이러한 공격이 적들(미국과 이스라엘)에게 아무런 이득도 가져다주지 못할 것"이라고 강조했습니다.이번 경고는 미국·이스라엘과의 전쟁 중 이란의 거대 가스전인 사우스 파르스 시설이 표적 공습을 받은 직후 나왔습니다.모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장도 에너지 시설 피격 이후 '눈에는 눈' 방식의 보복을 예고하면서 "새로운 단계의 대결이 시작됐다" 선언했습니다.이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 특히 자국의 에너지 부문이 다시 공격받을 경우 미국의 이해관계가 얽혀 있는 걸프 지역 인접국들의 석유·가스 산업을 파괴하겠다고 강력히 경고했습니다.IRGC는 이날 성명에서 "이슬람공화국(이란)의 에너지 기간시설을 공격한 것은 큰 실수"라며 "이에 대한 보복 조치가 이미 시행되고 있다"고 밝혔습니다.이어 이들은 "이 같은 공격이 다시 반복될 경우 에너지 인프라가 완전히 파괴될 때까지 추가 공격을 멈추지 않을 것"이라며 "우리의 대응은 이날 밤의 공격보다 훨씬 더 강력해질 것"이라고 덧붙였습니다.실제로 이날 이란은 세계 액화천연가스(LNG) 공급량의 20%를 담당하는 카타르의 가스시설 밀집 지역에 미사일 공격을 가했습니다.카타르 내무부에 따르면 이란의 공격으로 북부 해안에 위치한 산업도시 라스라판의 국가 핵심 가스시설에서 화재가 발생했습니다.카타르 국영 에너지 기업인 카타르 에너지는 이란의 공격으로 가스시설에 "광범위한 피해가 발생했다"고 발표했습니다.