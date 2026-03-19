김민재 풀타임, 케인 멀티골…뮌헨, UCL 8강 진출

▲ 공중볼 따내는 김민재

'철기둥' 김민재가 풀타임 활약한 바이에른 뮌헨(독일)이 아탈란타(이탈리아)를 제압하고 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 8강에 진출했습니다.뮌헨은 19일(한국시간) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 아탈란타와의 대회 16강 2차전 홈 경기에서 멀티골을 넣은 케인의 활약을 앞세워 4-1로 승리했습니다.지난 11일 1차전 원정에서 6-1로 이겼던 뮌헨은 1, 2차전 합계 10-2로 8강행 티켓을 손에 넣었습니다.뮌헨은 16강전에서 맨체스터 시티(잉글랜드)를 제압한 레알 마드리드(스페인)와8강전을 치르게 됐습니다.뮌헨은 이날 김민재와 요나탄 타를 중앙 수비수로 내세우고 최전방 스트라이커에 해리 케인을 배치한 4-2-3-1 전술을 가동하며 아탈란타를 상대했습니다.전반 25분 만에 케인의 페널티킥으로 먼저 골 맛을 본 뮌헨은 후반 9분 케인의 추가골로 스코어를 2-0으로 벌리고 승기를 잡았습니다.케인은 잉글랜드 출신 선수로는 처음으로 UCL 무대에서 통산 '50호골 고지'에 도달했습니다.뮌헨은 후반 11분 레나르트 칼의 득점에 이어 후반 25분 루이스 디아스의 쐐기골이 이어지며 승리를 확신했고, 후반 40분 코너킥 상황에서 아탈란타의 라자르 사마르지치에게 헤더 골을 허용했지만, 추가 골을 내주지 않고 4-1 대승을 마무리했습니다.김민재는 후반 45분 오버래핑에 나서 슈팅까지 시도하는 활발한 모습으로 풀타임 뛰고 팀 승리에 힘을 보탰습니다.소파스코어는 김민재에게 케인(9.1점)과 골키퍼 요나스 우르비히(8.6점)에 이어 알렉산다르 파블로비치와 함께 팀 내 세 번째로 높은 평점 7.6을 줬습니다.(사진=AP, 연합뉴스)