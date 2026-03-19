'중국(대만)' 표기에 반발 타이완, '한국→남한 변경' 카드 꺼내

▲ 대만 타오위안 국제공항

대만이 한국 전자입국신고서상의 '중국(대만)' 표기에 반발, 일부 출입국·외국인거류 관련 서류에 '한국' 대신 '남한'으로 표기하는 카드를 꺼내 들었습니다.18일(현지시간) 대만매체 대만중앙통신·자유시보 등에 따르면 대만 외교부는 양자 대등의 원칙에 따라 1일 이미 대만 '외국인 거류증' 상의 한국 명칭을 남한으로 바꿨다고 이날 밝혔습니다.이어 한국이 31일까지 긍정적 응답을 내놓지 않을 경우 '대만 전자입국등록표'에 대해서도 상응하는 조치를 하겠다고 말했습니다.한국 전자입국신고서상의 출발지·목적지에 대만을 중국(대만)으로 표기하는 것은 부당하며, 대만 외교부 및 주한대표처(주한대사관에 해당)가 이에 대해 계속 한국에 엄정 교섭을 제기하며 수정을 요구했다는 것이 대만 측 설명입니다.대만 외교부는 "한국·대만 민간은 오랫동안 경제무역·문화·관광·인적왕래 등에서 밀접히 교류해왔다"며 "대만도 어렵게 얻은 양측의 우정을 매우 중시하지만 한국이 아직 전자입국신고서의 부당한 표시를 수정하지 않고 있다"고 밝혔습니다.또 "한국 측의 이번 사안 처리에 대해 실망했다는 대중들의 비판을 계속 접수하고 있다"며 "다시 한번 한국 측에 상호 존중과 대등의 원칙을 견지하고 대만의 요구를 직시하며 조속히 수정할 것을 호소한다"고 했습니다.대만 측은 지난해 12월에도 공개적으로 이러한 요구를 내놓은 바 있습니다.라이칭더 대만 총통은 "한국이 대만 인민의 의지를 존중해 양국이 모두 손을 잡고 앞으로 나아가며 지역 평화를 안정시키는 동시에 지역의 번영·발전을 촉진할 수 있기를 바란다"고 말했습니다.대만 외교부 천밍치 정무차장(차관)은 "한국은 대만에 대규모 무역 흑자를 갖고 있다"라며 "이런 상황에서 우리에게 비우호적 행위를 하는 것은 매우 좋은 움직임이 아니다"라고 주장했습니다.한국 외교부 당국자는 당시 "여러 사안을 감안해 검토하고 있다"면서 "새로운 이슈가 아니기 때문에 우리의 기본적 입장하에서 이 사안을 잘 다뤄나갈 것"이라고 밝혔습니다.한편, 중국의 대만 담당 기구인 국무원 대만사무판공실의 천빈화 대변인은 이에 대해 "'하나의 중국' 원칙은 국제관계의 기본 준칙이며 국제사회가 보편적으로 합의한 것"이라고 말하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)