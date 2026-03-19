합수본, 전재수 오늘 첫 소환조사…통일교 금품수수 의혹

<앵커>



통일교 측으로부터 수천만 원어치의 금품을 받은 혐의를 받는 전재수 민주당 의원이 오늘(19일) 오전 피의자 신분으로 첫 소환 조사를 받습니다. 전 의원은 부산시장 후보로 공천을 신청한 상태인데, 이 수사가 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다.



김지욱 기자입니다.



<기자>



전재수 민주당 의원이 오늘 오전 10시 서울 서초동 정교유착 비리 검경 합동수사본부에 피의자 신분으로 출석합니다.



전 의원에 대한 합수본 조사는 이번이 처음입니다.



전 의원은 지난 2018년쯤 통일교 측으로부터 한일 해저터널 건설 등 현안 청탁과 함께 현금 2천만 원과 명품 시계를 받았다는 의혹을 받고 있습니다.



전 의원은 합수본 출범 전인 지난해 12월 경찰 수사 단계에서도 소환 조사를 받았는데, "금품수수는 사실이 아니"라며 관련 의혹을 줄곧 부인해왔습니다.



[전재수/민주당 의원 (지난해 12월) : 현금 2천만 원과 시계 한 점을 받았다고 이야기합니다. 이것은 명백하게 사실이 아닙니다. 한·일 해저터널은 부산의 미래를 팔아먹는 것입니다.]



합수본은 지난달 전 의원의 국회 사무실과 의원실 관계자에 대한 압수수색을 실시했고, 어제는 전재수 의원의 배우자를 참고인 신분으로 소환해 조사했습니다.



합수본은 전 의원이 지난 2018년 즈음 금품을 받은 것으로 의심하고 있는데, 사실관계 규명과 함께 공소시효 도과 여부도 따져보고 있습니다.



전 의원은 관련 의혹 제기 직후인 지난해 12월 해양수산부 장관직에서 물러났고, 지난 13일 부산시장 예비후보에 등록하며 출마를 공식화한 상황입니다.



앞서 합수본은 통일교로부터 금품을 받았다는 의혹이 제기된 또 다른 정치인인 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원에 대한 피의자 조사도 진행했습니다.



두 의원도 모두 관련 혐의를 부인하고 있습니다.



(영상편집 : 박선수)