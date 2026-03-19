뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

국제유가 110달러 근접…원·달러 환율 1,500원 돌파

김범주 기자
작성 2026.03.19 06:12 조회수
PIP 닫기
<앵커>

적어도 표면적으로는 군사 시설만을 겨냥하던 양쪽이 이제는 공개적으로 핵심 에너지 시설들을 폭격하기 시작하면서 국제 금융 시장은 크게 동요하고 있습니다. 북해산 브렌트유가 배럴 당 110달러에 육박했고 밤사이, 원/달러 환율은 또 1,500원을 돌파했습니다.

뉴욕에서 김범주 특파원입니다.

<기자>

간밤 유가가 다시 출렁였습니다.

북해산 브렌트유는 이스라엘이 이란 최대 가스전을 공격하고 이란이 보복을 선언한 이후 6% 넘게 오르면서 배럴 당 110달러에 바짝 다가섰습니다.

서부 텍사스 중질유도 2% 이상 오르면서 배럴 당 100달러에 근접했습니다.

J.D. 밴스 부통령이 48시간 내에 두 가지 정도 대책을 내놓겠다고 밝혔지만 통하지 않았습니다.

여기에 미국 물가가 전쟁 전부터 불안정했다는 통계까지 더해졌습니다.

지난 2월 생산자 물가가 전년 대비 3.4% 오르면서 전문가 예상치 2.9%를 뛰어 넘은 것으로 나타난 것입니다.

관세 때문에 전쟁 전부터 도매 물가가 들썩이고 있었는데, 3월 들어서 휘발유 값이 여기에 30% 뛰면서 물가가 불안해질 거라는 우려가 퍼졌습니다.

제롬 파월 연준 의장도 다시 한 번 기준금리 동결을 결정하면서 물가가 기대만큼 안 내려가고 있다고 직접 언급했습니다.

또 전쟁이 미국 경제에 미칠 영향은 아직 정확히 알 수 없다면서도 물가를 더 자극할 수 있다고 덧붙였습니다.

[제롬 파월/연준 의장 : 석유 위기 때문에 소비와 고용이 나빠지는 쪽으로 압력이 있을 것이고, 물가 상승 압력도 물론 커질 것입니다.]

이런 상황이 겹치면서 뉴욕 증시에서는 다우 지수가 1.6% 하락하면서 올 들어 최저치로 떨어졌고, 나스닥과 S&P 500도 각각 1.5%와 1.4% 떨어졌습니다.

원/달러 환율도 1,480선을 유지하다가 이란 가스전 공격 소식 이후 급등하면서 1,500.7원에 거래를 마쳤습니다.

(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 오영택)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김범주 기자 사진
김범주 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지