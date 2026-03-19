도움 필요 없다더니…"호르무즈, 이용 국가에 맡길까"

<앵커>



동맹국들의 도움은 필요 없다던 트럼프 대통령이 하루 만에 호르무즈 해협의 안보를 이용국들이 책임지게 하면 어떻겠냐고 말했습니다. 그렇게 하면 반응 없는 동맹국들이 빠르게 움직일 거라고 했는데, 유조선 호위 작전에 협조하라는 압박으로 해석됩니다.



워싱턴에서 김용태 특파원입니다.



<기자>



트럼프 대통령은 SNS에 미국이 테러국가 이란을 소탕한 뒤, 그 해협의 책임을 이용 국가가 지도록 하면 어떤 일이 일어날지 궁금하다고 적었습니다.



그러면 반응이 없던 동맹 중 일부가 서둘러 움직이기 시작할 것이라고 덧붙였습니다.



미국은 호르무즈를 통한 원유 수입 비중이 작다는 점도 강조했습니다.



유조선 호위에 참여하라는 미국의 요구에 동맹들이 미온적으로 대응하자 다시 압박에 나선 것으로 풀이됩니다.



트럼프 대통령은 미국의 동맹은 정신 차리고 호르무즈 해협 개방을 도와야 한다는 뉴욕포스트 사설을 SNS에 올리기도 했습니다.



앞서 트럼프는 동맹의 지원은 필요 없다고 주장했지만 백악관은 유럽 등의 동맹들과 계속 대화하고 있다고 전했습니다.



[캐롤라인 레빗/백악관 대변인 : 대통령은 유럽 및 걸프, 아랍 지역 동맹들과 계속 대화할 것입니다. 동맹들이 더 적극적으로 나서서 많은 역할을 해주길 요구하고 있습니다.]



한국과 일본이 트럼프의 파병 요구를 완전히 거부하기 어려울 것이라는 전망도 나왔습니다.



[잭 쿠퍼/미국기업연구소 선임연구원 (CSIS 대담) : 안타깝게도 도쿄(일본)나 서울(한국)에서 그냥 '안 된다'고 말할 수 있는 상황은 아니라고 봅니다.]



트럼프가 북대서양 조약기구 나토에 대해 불만을 표출한 가운데 마르크 뤼터 나토 사무총장은 호르무즈 해협을 재개방할 방법을 동맹국들이 논의하고 있다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 정용화)