이란 최대 가스전 피격에 보복 공격…"통제 불능 결과"

<앵커>



이스라엘이 개전 이후 처음으로 이란의 에너지 생산시설을 폭격했습니다. 이란도 이제 대놓고 주변 중동 국가들의 에너지 시설들을 공격하겠다면서 바로 카타르의 가스 생산 시설을 타격했습니다.



오늘(19일) 첫 소식, 민경호 기자입니다.



<기자>



이스라엘이 폭격을 감행한 사우스파르스 가스전은 이란뿐 아니라 세계 최대 가스 생산 시설로 꼽히는 곳으로 이란과 카타르가 공동 소유하고 있습니다.



이란 국영방송은 현지시간 18일 사우스파르스 가스전의 3·4·5·6광구가 공격을 받았다면서 가스전에 불이 나 가동이 중단됐다고 전했습니다.



이번 전쟁이 시작된 후 이란의 에너지 생산시설이 공격받은 것은 이번이 처음입니다.



다만 미국은 이번 공격에 가담하지 않았고, 이스라엘로부터 공격 계획을 통보받은 것으로 전해졌습니다.



페제시키안 이란 대통령은 "전 세계를 휩쓸 통제 불능의 결과를 초래할 것"이라고 경고했고, 이란 이슬람혁명수비대는 사우디아라비아, UAE, 카타르 등 걸프 지역 에너지 시설을 대상으로 보복하겠다고 밝혔습니다.



[에브라힘 졸파가리/이란 혁명수비대 대변인 : 이번 사태에 대한 결과로, 침략의 근간이 된 연료, 에너지, 가스기반시설들은 조속한 시일 내에 불타 잿더미로 남을 것입니다.]



직후 카타르에서 화염이 치솟았습니다.



카타르 내무부는 북부 라스라판 지역에 있는 국가 핵심 가스 시설에 대한 이란의 표적 공격으로 화재가 발생해 진압하고 있다고 발표했습니다.



카타르 국영 에너지 기업은 "공격 직후 비상대응팀이 투입됐지만 가스 시설에 광범위한 피해가 발생했다"고 설명했습니다.



이란은 앞서 이스라엘의 폭격으로 인한 에스마일 하티브 정보부 장관 사망도 확인한 가운데, 새 최고지도자 모즈타바는 앞서 사망한 알리 라리자니 최고 국가안보회의 사무총장의 장례식에 맞춰 "응당한 대가를 치뤄야 한다"며 이에 대한 보복도 예고했습니다.



(영상편집 : 최진화)