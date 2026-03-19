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미 "이란 가스전 공격에 우린 불참…이스라엘의 통보는 받아"

민경호 기자
작성 2026.03.19 04:34 조회수
미 "이란 가스전 공격에 우린 불참…이스라엘의 통보는 받아"
▲ 이란 최대인 사우스파르스 가스전

이란 최대 가스전이 현지 시간 18일 공습을 받아 가동이 중단되면서 국제 에너지 가격이 치솟은 가운데 미국 도널드 트럼프 행정부는 공격에 가담하지 않았다는 입장인 것으로 전해졌습니다.

미 CNN 방송은 이날 미국이 해당 공격을 수행하지 않았다고 미 당국자를 인용해 보도했습니다.

앞서 이란 국영방송은 사우스파르스 가스전의 3, 4, 5, 6 광구가 미국·이스라엘의 공격을 받았다면서 이들 가스전에 불이 나 가동이 중단됐다고 보도했습니다.

또 AP통신은 소식통을 인용, 미국이 이스라엘의 가스전 공격 계획을 통보받았으나 해당 작전에 참여하지 않았다고 전했습니다.

이번 전쟁 개시 후 이란의 에너지 생산시설이 공격받은 건 처음으로, 이란 이슬람혁명수비대는 곧바로 사우디아라비아, UAE, 카타르의 에너지 시설에 대한 공격으로 보복하겠다면서 즉시 대피하라고 경고했습니다.

이란 최대 가스전이 폭격받고, 이란이 주변 걸프국가의 에너지 시설 보복을 위협하면서 국제 유가는 급등했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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