이란 최고지도자 "라리자니 암살범들, 반드시 대가 치를 것"

▲ 아야톨라 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자

이란의 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 알리 라리자니 최고 국가안보회의 사무총장 암살에 대한 보복을 예고했습니다.모즈타바는 테헤란에서 엄수된 라리자니의 장례식에 맞춰 현지 시간 18일 텔레그램 채널을 통해 "이런 인물을 암살한 것은 의심의 여지없이 그의 중요성과 더불어 이슬람의 적들이 그에 대해 품은 증오가 얼마나 깊은지를 입증하는 것"이라고 말했습니다.이어 그는 "흘린 피 한 방울마다 그에 상응하는 대가가 따를 것"이라며 "순교자들을 살해한 범죄자들은 머지않아 응당한 대가를 치러야만 한다"고 강조했습니다.이란의 편에서 참전을 선언하고 이스라엘과 무력 대치 중인 레바논 친이란 무장정파 헤즈볼라도 라리자니 사무총장 피살을 "비열한 행위"라고 지칭하며 강력 규탄했습니다.헤즈볼라는 성명을 통해 "우리는 비열한 암살과 지속되는 미국·이스라엘의 범죄적 침략 행위를 규탄한다"며 "지도자들에 대한 암살이 이란의 의지를 꺾거나 지도부와 국민, 그리고 전사들의 결의를 약화하지는 못할 것"이라고 강조했습니다.전쟁 초기 부친인 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자가 피습으로 사망함에 따라 최고지도자 직무를 승계한 모즈타바는 취임 이후 현재까지 공식 석상에 모습을 드러내지 않고 은신처에서 서면으로만 통치권을 행사하고 있습니다.이스라엘은 최근 표적 공습을 통해 이란 정권의 핵심 인사들을 암살하고 있습니다.전날에는 라리자니 사무총장과 골람레자 솔레이마니 바시즈 민병대 총지휘관을, 이날은 에스마일 하티브 이란 정보부 장관을 제거했다고 발표했습니다.