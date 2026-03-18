이란 최대 가스시설 피폭…걸프 에너지시설 보복 예고

▲ 이란 아살루예 가스 정제 시설

이란 최대 가스전인 사우스파르스와 이와 직결된 아살루예의 천연가스 정제시설 단지가 미국과 이스라엘의 미사일 폭격을 받았다고 이란 파르스통신이 보도했습니다.이란 이슬람혁명수비대는 걸프 지역의 에너지 시설에 대해 보복하겠다며 대피하라고 경고했습니다.이란 국영방송은 사우스파르스 가스전의 3,4,5,6 지구가 미국·이스라엘의 공격을 받았다면서 이들 가스전에 불이 나 가동이 중단됐다고 보도했습니다.파르스통신은 현지 시간 18일 "적이 아살루예 가스 정제시설을 공격했다"며 큰 폭발음이 단지 곳곳에서 여러 차례 들렸다고 전했습니다.걸프 해역과 맞닿은 아살루예의 정제 단지는 세계 최대의 해상 가스전 중 하나인 사우스파르스에서 뽑아낸 천연가스를 파이프로 받아 정제·가공하는 곳으로 이란의 대표적인 에너지 시설입니다.파르스통신은 직원들이 안전한 곳으로 대피했으며 진화 작업이 이뤄지고 있다고 덧붙였습니다.인명피해는 아직 보고되지 않았습니다.아살루예가 있는 부셰르주 당국은 "사우스파르스 가스전의 여러 지구가 시온주의자와 미국이 쏜 발사체에 맞았다"며 "피격된 지구는 화재 확산을 막기 위해 가동을 중단했다"고 말했습니다.중요한 에너지 시설 중 하나를 공격받은 이란은 걸프 지역의 석유·가스 시설에 대해 보복하겠다고 예고했습니다.혁명수비대는 이날 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르의 에너지 시설을 공격하겠다며 대피하라고 위협했습니다.그러면서 사우디의 삼레프 정유소와 주바일 석유화학 단지, UAE 알하산 가스전, 카타르의 석유 화학공장을 거론했습니다.파르스가스전 피격 소식에 브렌트유가 5%, 유럽 가스 가격이 6% 급등하는 등 에너지 가격이 순식간에 치솟았습니다.카타르 외무부는 이에 긴급 성명을 내 "에너지 인프라에 대한 공격은 전 세계 에너지 안보, 중동의 시민들, 환경에 대한 협박"이라며 "필수적 시설 공격을 피해야 한다는 점을 거듭 강조한다. 당사자들은 최대한 자제력을 발휘해야 한다"고 호소했습니다.이어 "중동의 군사적 긴장이 고조하는 상황에서 이번 공격은 위험하고 무책임하다"며 미국과 이스라엘을 규탄했습니다.카타르는 이란과 사우스파르스 가스전을 공유합니다.파르스 통신은 이번 폭격을 보도하면서 "전쟁의 방정식이 새로운 국면에 접어들었다"며 "전쟁의 추는 제한된 전투에서 '전면적 경제 전쟁'으로 옮겨졌다"고 해설했습니다.이어 "오늘 밤부터 레드라인은 바뀌었다"며 "적이 이번 공격으로 이란이 물러서도록 압박할 수 있으리라 생각한다면 전적으로 오산이다. 이란은 '보복'이라는 카드를 쥐게 됐다"고 경고했습니다.이란은 이달 들어 사우디 라스 타누라 정유소, 카타르에너지의 액화천연가스 생산라인, UAE 루와이스 정유·석유화학 단지와 푸자이라 석유 산업단지, 바레인 밥코 정유시설 등 에너지 인프라를 공격했습니다.(사진=연합뉴스)