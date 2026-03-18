NYT "트럼프 이란 핵물질 탈취 작전 고심하는듯"

▲ 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 핵무기용 물질을 탈취하거나 파괴하는 방안을 검토하는 듯한 모습이 관측되고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 현지시간 17일 보도했습니다.작전이 성공할 경우 트럼프 대통령의 승전 선언 명분이 될 수 있지만 이는 미군의 현대 군사작전 가운데 가장 위험할 것이라고 NYT는 평가했습니다.NYT에 따르면 트럼프 대통령은 이란이 핵물질 원료로 가공할 수 있는 고농축 우라늄을 직접 처리하는 방안을 놓고 저울질하는 듯한 발언을 최근 며칠 동안 계속 내놓고 있습니다.트럼프 대통령은 현재 진행 중인 군사 공격의 정당성을 거듭 주장해왔습니다.그 과정에서 트럼프 대통령이 내세운 논리는 이란이 핵무기를 확보하기 직전 단계였으며, 앞으로 핵무기를 이스라엘과 미국에 사용할 가능성이 크다는 것이었습니다.트럼프 대통령은 지난 16일 취재진을 만났을 때도 이란이 핵무기를 보유한다면 "한 시간, 하루 내에 사용할 것이기 때문에 잘못된 상황이 발생할 것"이라고 말했습니다.국제원자력기구(IAEA)와 유력매체 보도에 따르면 이란은 60% 순도를 지닌 농축 우라늄 440㎏을 보유한 것으로 분석됩니다.이는 핵폭탄을 만드는 데 필요한 순도 90%에 몇주만에 도달할 수 있는 수준이며 현재 보유량으로 핵탄두 9∼10개를 제조할 수 있다는 관측도 뒤따릅니다.이란이 보유한 이 같은 무기급 고농축 우라늄의 행방은 불확실합니다.미국이 작년 6월 폭격한 이란 이스파한 핵시설 잔해 속에 있다는 추정, 이란이 폭격 전에 몰래 빼돌렸다는 주장까지 여러 설이 난무하고 있습니다.마코 루비오 미 국무장관은 최근 의회에서 고농축 우라늄을 탈취할 작전은 특수부대가 직접 들어가야 달성할 수 있다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 취재진을 만난 자리에서 "지상 작전은 전혀 두렵지 않다"며 특수부대가 현장에 투입될 가능성을 열어뒀습니다.해당 핵물질이 어디에 있건 간에 탈취·파괴 임무는 현대전에서 전례가 없을 정도로 고난도일 것이라는 관측이 일반적입니다.NYT는 2011년 오사마 빈 라덴 사살 작전이나 지난 1월 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 생포 작전보다 훨씬 복잡하고 위험하다고 지적했습니다.은닉된 우라늄의 정확한 위치를 파악하기 어려울 뿐만 아니라, 보관 용기가 파손될 경우 맹독성 방사능 가스가 유출될 수 있기 때문입니다.용기들이 서로 밀집해 있을 경우 연쇄 핵반응이 일어날 위험마저 도사린다는 지적도 나옵니다.이란이 핵물질 은닉·기만 전술을 준비했을 가능성도 제기됩니다.시설 내에 수백 개의 모의 용기를 배치해 미국 특수부대 작전을 교란할 수 있다는 관측입니다.이란이 보유한 무기급 농축 우라늄의 행방은 트럼프 대통령의 승전 명분과 직결된다는 관측도 많습니다.미국과 이스라엘의 전격적인 공습으로 지난달 28일 시작된 이번 전쟁은 양국의 애초 기대와 달리 장기화하고 있습니다.전문가들은 트럼프 대통령이 비용과 여론악화 때문에 현 상황에서 전쟁을 봉합하면 후폭풍이 일 수 있다고 지적합니다.최악 시나리오는 이란이 실제로 핵무기 개발에 착수하는 사태입니다.하버드대 핵 전문가 매슈 번은 "(미국이) 지금 당장 공격을 멈춘다면 이번 전쟁에 앙심을 품은 이란 정권이 핵무기 제조에 전례 없이 매달리게 될 것"이라며 우려를 표했습니다.이란이 순도 60% 농축 우라늄을 얼마나 빨리 무기로 전환할지를 두고는 관측이 엇갈립니다.트럼프 대통령은 작년 6월 이란 핵시설을 폭격하기 전에는 이란이 한 달 내에 핵무기를 만들 수 있었다고 주장합니다.전문가들은 이란이 한 달 내에 해당 농축 우라늄의 순도를 폭탄 수준으로 높일 수 있었겠지만 조잡한 핵무기라도 만드는 데까지는 몇 달을 넘어 1년이 걸렸을 것이라고 분석합니다.조 켄트 미국 국가대테러센터(NCTC) 센터장은 이란이 미국에 임박한 위험이 아니었다고 반박하며 이날 사임하기도 했습니다.무기급 농축 우라늄은 미국과 이스라엘의 맹폭으로 재래식 미사일 전력이 크게 약화한 상황에서 중요한 지렛대로 주목됩니다.탈취 작전의 난도가 워낙 높은 까닭에 어느 시점에서는 개전 직전 무산됐던 외교적 타협안이 재부상할 수 있다는 전망도 나옵니다.아바스 아라그치 이란 외무장관은 IAEA 사찰 아래 핵물질을 발전용 수준으로 희석하되 자국 내에 보관하겠다고 지난달 제안했습니다.하지만 미국이 이란의 핵물질 보유 자체를 용납할 수 없다고 거부해 협상은 좌초됐고 결국 전쟁이 발발했습니다.NYT는 향후 휴전 협상에서 무기급 농축 우라늄을 제거하거나 희석하려고 미국이 접근하는 방안이 합의의 일부가 될 수 있겠지만 협상으로 해결책이 나올 것이라는 조짐이 아예 없다고 전했습니다.