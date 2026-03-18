[날씨/XR] 아침 영하권·낮 10도 이상 올라…일교차 주의

비가 내리면서 종일 쌀쌀한 하루였습니다.



내일(19일)은 비구름 뒤편으로 찬 공기가 내려오면서 파주의 아침 기온이 영하 3도 등 내륙 대부분 지역이 영하권으로 떨어지겠습니다.



다만 낮 기온은 10도 이상 크게 오르겠습니다.



일교차가 전국적으로 15도 안팎으로 무척 크게 벌어지겠습니다.



요즘 기온이 워낙에 들쑥날쑥해서 두터운 옷을 언제 넣으면 좋을지 고민되실 텐데요.



모레가 낮의 길이가 길어진다는 절기상 춘분입니다.



춘분 이후에는 태양 고도가 높아지면서 햇볕이 강해지고요, 낮의 길이가 길어지면서 지표면이 달궈지는 시간도 늘어납니다.



때문에 기온은 점점 오르는 추세를 보이겠습니다.



다음으로 위성 영상 살펴보겠습니다.



오늘 우리나라에 비를 뿌린 저기압은 동쪽으로 빠져나갔고요, 내일은 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들면서 전국 하늘에 구름이 많이 끼겠습니다.



또 아침까지 중부와 호남 내륙에는 안개가 짙게 끼겠습니다.



아침 기온은 서울이 1도, 대구가 3도로 오늘보다 5도 이상 떨어지겠습니다.



낮 기온은 서울이 11도, 부산 15도로 오늘보다 높게 오르겠습니다.



이번 주말에는 대체로 맑은 날씨가 예상되고요, 다음 주에는 아침 기온도 조금 더 오르겠습니다.



(남유진 기상캐스터)