딸 살해 숨기려 대타까지…친모의 소름돋는 행적

<앵커>



세 살배기 친딸을 학대해 숨지게 한 30대 여성이 경찰에 체포됐습니다. 6년간 범행을 숨겨왔지만, 아이가 학교에 가지 않으면서 뒤늦게 드러났습니다.



동은영 기자입니다.



<기자>



과학수사대가 산에서 내려오고, 시신이 운구차에 실립니다.



지난 2020년 2월 30대 여성 A 씨는 경기도 시흥시 아파트에서 당시 3살인 친딸을 학대해 숨지게 한 혐의를 당시 연인 사이였던 30대 남성 B 씨는 시신을 야산에 유기한 혐의를 받고 있습니다.



아이는 집에서 약 30분 거리인 이곳 야산에서 6년 만에 백골 상태로 발견됐습니다.



아이는 숨지기 전까지 친부와 떨어져 A 씨와 단둘이 살았는데, 아이가 초등학교에 등교하지 않는 것을 수상하게 여긴 학교의 신고로 붙잡혔습니다.



지난 2024년 아이의 초등학교 입학을 한 차례 연기한 A 씨는 지난해에도 입학을 미루다가, 올해는 아이가 살아 있는 척 입학 신청을 했고, 예비소집일에는 B 씨의 조카를 자신의 딸인 척 데려가기도 했습니다.



지난 3일 열린 입학식에 불참한 뒤 학교 측 연락을 받자, A 씨는 다시 B 씨의 조카와 등교해 현장체험학습까지 신청했습니다.



체험학습 기간이 끝난 이후에도 연락을 받지 않고 잠적하자, 학교 측이 경찰에 신고했고, 경찰은 그젯(16일)밤 시흥동의 한 모텔에 있던 A 씨와 B 씨를 긴급체포했습니다.



[모텔 업주 : 오자마자 잡혀갔어요. '열어주시겠습니까'했더니 대기하고 있다가 안 열어서 열고 그냥 들어갔어요.]



A 씨는 경찰 조사에서 "어느 날 아이가 이불을 뒤집어쓴 채 숨져있었다"고 진술한 걸로 전해졌습니다.



경찰은 아동학대치사 혐의로 A 씨에 대해 구속영장을 신청했고, B 씨를 상대로 시신 유기 경위 등을 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 김호진)