뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

딸 살해 숨기려 대타까지…친모의 소름돋는 행적

동은영 기자
작성 2026.03.18 20:48 조회수
PIP 닫기
<앵커>

세 살배기 친딸을 학대해 숨지게 한 30대 여성이 경찰에 체포됐습니다. 6년간 범행을 숨겨왔지만, 아이가 학교에 가지 않으면서 뒤늦게 드러났습니다.

동은영 기자입니다.

<기자>

과학수사대가 산에서 내려오고, 시신이 운구차에 실립니다.

지난 2020년 2월 30대 여성 A 씨는 경기도 시흥시 아파트에서 당시 3살인 친딸을 학대해 숨지게 한 혐의를 당시 연인 사이였던 30대 남성 B 씨는 시신을 야산에 유기한 혐의를 받고 있습니다.

아이는 집에서 약 30분 거리인 이곳 야산에서 6년 만에 백골 상태로 발견됐습니다.

아이는 숨지기 전까지 친부와 떨어져 A 씨와 단둘이 살았는데, 아이가 초등학교에 등교하지 않는 것을 수상하게 여긴 학교의 신고로 붙잡혔습니다.

지난 2024년 아이의 초등학교 입학을 한 차례 연기한 A 씨는 지난해에도 입학을 미루다가, 올해는 아이가 살아 있는 척 입학 신청을 했고, 예비소집일에는 B 씨의 조카를 자신의 딸인 척 데려가기도 했습니다.

지난 3일 열린 입학식에 불참한 뒤 학교 측 연락을 받자, A 씨는 다시 B 씨의 조카와 등교해 현장체험학습까지 신청했습니다.

체험학습 기간이 끝난 이후에도 연락을 받지 않고 잠적하자, 학교 측이 경찰에 신고했고, 경찰은 그젯(16일)밤 시흥동의 한 모텔에 있던 A 씨와 B 씨를 긴급체포했습니다.

[모텔 업주 : 오자마자 잡혀갔어요. '열어주시겠습니까'했더니 대기하고 있다가 안 열어서 열고 그냥 들어갔어요.]

A 씨는 경찰 조사에서 "어느 날 아이가 이불을 뒤집어쓴 채 숨져있었다"고 진술한 걸로 전해졌습니다.

경찰은 아동학대치사 혐의로 A 씨에 대해 구속영장을 신청했고, B 씨를 상대로 시신 유기 경위 등을 조사하고 있습니다.

(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 김호진)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
동은영 기자 사진
동은영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지