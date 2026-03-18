'국제시장' 윤제균 감독, 태권도 액션으로 할리우드 진출…주연은 태미

영화 '국제시장', '해운대' 등 천만 영화를 만든 윤제균 감독이 태권도를 소재로 한 영화 '벨라도나'로 할리우드에 진출한다.



17일(현지 시각) 미국 매체 버라이어티는 윤제균 감독이 태권도 액션 영화 '벨라도나'를 연출한다고 보도했다. 영화의 주인공은 태권도 선수 출신 배우 태미가 맡는다.



'벨라도나'는 살인 청부업자 출신 여성이 서울에서 새로운 삶을 시작하고 살아가지만, 과거의 인물이 그 앞에 다시 나타나고 이미 벗어났다고 생각한 세계로 다시 끌려 들어가게 되면서 벌어지는 일을 그렸다.



윤제균 감독은 영화의 제작과 연출을 모두 담당한다. 공동 제작자로는 태권도 시범단 K타이거즈의 안창범 대표, 배우이자 '러시 아워3' 등 여러 작품에 참여한 베테랑 프로듀서인 레드 패킷 미디어의 마이크 리더가 참여한다.



이 작품은 영어 영화로 제작되며, 음악은 K팝으로 구성한다. '케이팝 데몬 헌터스'의 OST와 블랙핑크, BTS 등의 노래를 담당했던 음악 프로듀서들이 참여할 예정이다.



주인공인 태미는 태권도 시범단 K타이거즈의 멤버다. 세계태권도대회 우승 경력을 지닌 태권도 국가대표 출신으로 배우로도 활동 중이다. 영화 '더 킥', '여자 전쟁: 봉천동 혈투', '중2라도 괜찮아' 등에 출연했으며 최근 '케이팝 데몬 헌터스'의 무술 감독을 맡아 화제를 모았다.



윤제균 감독은 "새로운 접근으로 한국 무술을 영화와 접목시킬 시간"이라며 "K팝의 세계적인 성공이 우리에게는 전 세계에 K-킥 시네마를 소개할 문을 열어줬다"고 소감을 전했다.



'벨라도나'는 올여름 촬영을 목표로 한다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)