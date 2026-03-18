43세 고효준, 프로야구 시민구단 울산 입단…선수 생활 연장

▲ 울산 웨일즈에 입단한 고효준

베테랑 왼손 투수 고효준(43)이 프로야구 최초의 시민구단인 울산 웨일즈에서 선수 생활을 이어갑니다.울산 구단은 오늘(18일) 고효준을 영입했다고 발표했습니다.김동진 울산 단장은 "고효준은 경험이 풍부한 투수로, 젊은 선수들의 멘토 역할을 하면서 불펜 전력에 안정감을 줄 수 있을 것"이라고 영입 배경을 밝혔습니다.2002년 롯데 자이언츠에서 프로 생활을 시작한 고효준은 지난해까지 SK 와이번스(SSG 랜더스 전신), KIA 타이거즈, 롯데, LG 트윈스, SSG, 두산 베어스에서 1군 무대 총 646경기에 등판해 49승 55패, 65홀드, 4세이브, 평균자책점 5.31을 기록했습니다.지난해엔 두산에서 45경기에 등판해 2승 1패, 9홀드, 평균자책점 6.86을 기록한 뒤 방출됐습니다.1983년 2월 8일생인 고효준은 올해 9월 15일 이후 1군 무대에 등판하면 송진우의 KBO리그 역대 최고령 등판 기록(43세 7개월 7일)을 경신합니다.다만 고효준이 이 기록을 깨기 위해선 울산이 아닌 1군 구단에서 뛰어야 합니다.고효준은 "다시 한번 마운드에 설 기회를 준 울산 구단에 감사하다"며 "베테랑으로서 책임감을 갖고 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.울산 구단은 20일 울산 문수구장에서 롯데 2군과 퓨처스리그 개막전을 치릅니다.(사진=울산 웨일즈 제공, 연합뉴스)