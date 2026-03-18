[자막뉴스] "올여름 해외여행은 포기할까?" 항공권 240만 원 추가에 '깜짝'

국제유가 상승 여파로 항공권 유류할증료가 단기간에 급등했습니다.



일본 등 단거리 노선부터 미주 장거리까지 전 구간에서 비용 부담이 커져 여름 성수기를 앞둔 여행 수요에도 찬물을 끼얹을 전망입니다.



항공업계에 따르면 대한항공과 아시아나항공은 4월 발권분부터 국제선 유류할증료를 큰 폭으로 올렸습니다.



대한항공은 구간별로 4만 2000원에서 최대 30만 3000원, 아시아나항공은 4만 3900원에서 25만 1900원을 각각 책정했습니다.



전월 대비 상승 폭은 대한항공 최대 247%, 아시아나항공 223%로, 두 항공사 모두 세 배 안팎으로 뛰었습니다.



예를 들어 도쿄행 비행기 유류 할증료는 대한항공이 5만 7000원으로 4인 가족이 도쿄 왕복 항공권을 끊는다면 유류할증료만 40만 원을 넘어서는 겁니다.



미국 동부를 왕복할 경우 1인당 최대 60만 원 비용이 발생해 4인 가족 기준 240만 원을 웃도는 규몹니다.



유류할증료는 항공사가 연료비 상승분을 운임에 얹는 추가 요금으로, 국토교통부 기준에 따라 거리별·단계별로 차등 부과됩니다. 업계에서는 국제유가가 안정 흐름에 접어들지 않는 한 할증료 상승 압력이 이어질 것으로 내다보고 있습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 정용희, 디자인 : 이수민 , 제작 : 디지털뉴스부)