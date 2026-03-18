[자막뉴스] BTS 공연 당일 도로 통제…일부 지역 택배 배송 지연

방탄소년단의 컴백 공연이 열리는 이번 주 토요일 서울 종로구 등 일부 지역의 택배 배송이 지연됩니다.



택배 업계에 따르면 공연 당일 광화문 행사장 주변 도로가 통제되면서 택배 배송이 일부 늦어질 예정입니다.



행사 당일엔 인파가 몰릴 것에 대비해 광화문 주변 세종대로와 사직로, 새문안로 등이 통제됩니다.



이에 따라 종로구와 중구 등 일부 지역의 주민은 택배 배송을 늦게 받을 것으로 예상됩니다.



CJ대한통운 관계자는 "도로 통제로 BTS 공연 당일 일부 지역의 배송이 불가피하게 지연될 수 있어 고객들에게 안내할 예정"이라며 "가능한 지역은 최대한 배송을 진행할 계획"이라고 말했습니다.



서울시는 BTS 컴백 공연에 대규모 관객이 몰릴 것에 대비해 행사장 주변과 지하철 역사를 중심으로 종합교통대책을 추진합니다.



경찰과 행사 주최 측인 하이브가 인파를 분산하고 관리하는 부분에 중점을 두는 데 발맞춰 서울시도 행사 전후 인파 이동시간을 고려해 대응한다는 것입니다.



행사 당일 서울시는 도로 통제에 맞춰 대중교통을 운행할 방침입니다.



지하철은 광화문역과 시청역, 경복궁역 역사를 폐쇄하고 무정차 통과합니다.



행사 당일 5시부터 일부 출입구 폐쇄를 시작해 오후 2∼3시쯤부터는 모든 출입구를 폐쇄하고 무정차 통과하게 됩니다



이후 밤 10시부터는 세 역에서 지하철 이용이 가능해질 예정입니다.



행사 당일 시내버스는 우회 운행하고, 광화문역 중앙버스전용차로 정류장은 무정차 통과가 실시됩니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 이현지, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)