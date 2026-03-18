'사칭범 피해' 장동민, 李대통령에게 "가짜뉴스가 신뢰 흔든다 " 직언

과거 투자 사기를 노린 사칭 피해를 직접 겪었다고 밝힌 개그맨 장동민이 개인 투자자를 대표해 '가짜뉴스' 문제를 공개적으로 제기했다.



장동민은 18일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 '자본시장 안정과 정상화 간담회'에 개인 투자자 자격으로 참석해 발언했다. 이날 장동민은 "전 국민을 대표해서 이 자리에 있지 않나 생각한다"며 "국민의 한 사람, 개인 투자자의 한 사람으로서 정부와 전문가가 말하는 시장에 대한 '믿음의 영역'이 중요하다"고 말했다.



그는 "많은 개인 투자자들이 '내가 사면 떨어지고, 팔면 오른다'는 불신을 체감하고 있다. 전문가들은 시장이 견고하다고 하지만 실제 투자자들은 가짜뉴스에 크게 휘둘린다."면서 "투자자들은 유튜브 등 온라인 채널을 통해 정보를 접하는 경우가 많은데, 무엇을 어디까지 믿어야 하는지 판단하기 어렵다. 정부와 전문가가 시장 방향성과 신뢰를 보다 명확히 제시해 줄 필요가 있다"고 강조했다.



앞서 장동민은 직접 '가짜 정보' 피해를 경험했다고 고백한 바 있다. 2024년 장동민은 자신의 이름을 사칭한 투자 사기 시도에 대해 "저를 사칭해 사기를 치려는 나쁜 놈들이 있다. 속지 말라"고 공개 경고한 바 있다. 당시 온라인에서는 장동민을 사칭한 투자 광고가 확산되며 피해 우려가 제기되기도 했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)